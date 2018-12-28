​Urfa Sel ile Mücadele Ediyor, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Kısas Mahallesi Sel ile Boğuşuyor

Seçim Zamanı Cevabımızı Vereceğiz

Yetkililer Yardım Etmiyor

-Sel hayatı felç etti-Ev ve işyerlerini su basan mahalleli isyan ettiYağışların etkisini göstermesi ile Urfa’nın birçok yerinde hayat felç olurken en büyük sorun da yağmur sularının sele sebebiyet vermesi ile hayatın felç olması oldu.Şehrin sel ile mücadelesi bu defa da Haliliye İlçesine bağlı Kısas Mahallesinde meydana geldi. Gece boyunca devam eden yağışlar mahallede değil sokağa kapının önüne çıkmalarına bile engel oldu. Mahallede ev ve iş yerlerini su basarken, öğrencilerin ise eğitimlerine engel oldu.Mahalle sakinlerinin sosyal medyada sesini duyurma çabası ile gündeme geldi. Yayınladıkları görüntülerde sele dönmüş şehrin halinden dem vuran Kısaslılar yetkililerin vurdumduymazlığına da değinmeden geçmedi. Büyük çoğunluğunun Alevi ve Türkmenlerden oluştuğu mahalleye yardım gelmediğini ifade eden mahalle sakinleri “Önümüzdeki seçimlerde gelip elimizi sıkıp kendilerine destek olmamızı isteyecekler. Biz de o zaman cevabımızı vereceğiz” ifadelerini kullandılar.Özellikle ev ve işyerlerini su basan vatandaşlar durumu gözler önüne sermek için içler acısı hallerini herkesin görmesini istedi. Yetkililerin hiçbir şekilde yardımlara koşmadığını dile getiren vatandaşlar, her kış aynı sorunu yaşadıklarını ifade ettiler.