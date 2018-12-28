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Bu haber 28 Aralık 2018 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı, O İlaçlar Geri Ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işitme cihazlarında hastalara ölçüm şartının kaldırıldığını açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; “ 45’i kanser ilacı olmak üzere 413 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı, O İlaçlar Geri Ödenecek

-Bakan Selçuk’tan müjdeli haber

-Geri o-ödenecek ilaçların listesi açıklandı


 

Daha Önce Yurtdışından Temin Ediliyordu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "22'si Yurtdışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13'ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.
 
 

İlaçlara Doğrudan Erişim

Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “22'si Yurtdışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13'ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu” diye belirtti.
Bakan Selçuk'un açıklamasına göre geri ödeme listesine eklenen ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılmakta olup vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek.


 

Yüzde 19 Ücret Arttırımı

Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın tedavilerinde sorun yaşamaması için hemodiyaliz, ev hemodiyalizi ve acil hemodiyaliz işlemlerinde hizmet sunucularına ortalama yüzde 19 oranında ücret artırımı yaptık. Bu artış hizmetin erişebilir olması ve kalitesinin artırılması bakımından önemli.
Başta palyatif bakım olmak üzere 27 adet sağlık hizmetini daha ilave ücret alınmaksızın sunmaya başladık. Mitral kapak hastalığı olan sigortalılarımızın tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
 

 

Haftada 2 Pil Bedeli Ödenecek

Ölçüm şartını kaldırarak işitme cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın cihaza erişimini kolaylaştırdık. İşitme cihazı kullanan tüm hastalarımıza haftada 2 pil bedeli olmak üzere ödeme sağladık. İşitsel implantlarda şarj edilebilir pil bedellerini de geri ödeme kapsamına aldık. İşitme cihazı hastalarına kablo, pil aktarıcı gibi sarf malzeme teminlerinde sağlık raporlarını istedikleri hastanelerden almalarının yolunu açtık.
Kistik fibrozis hastalarının tedavilerinde önemli yer tutan “İnhalasyon İçin Hipertonik Steril Çözelti” isimli tıbbi malzeme geri ödeme kapsamına alınarak hastalarımızın mağduriyetini giderdik.
 
 

Vatandaşalar Hayırlı Olsun

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı erişime açmak için çalışıyoruz. Böylece 413 ilacı daha geri ödeme listesine ilave ettik. Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirmiş olduğumuz yeni düzenlemenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi. 
 

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