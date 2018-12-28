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Bu haber 28 Aralık 2018 17:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa’da 65 Yaşındaki Annenin Gücü, 35 Yaşındaki Engelli Oğluna Böyle Bakıyor

Şanlıurfa’da 65 yaşındaki bir anne, görme ve bedensel engelli oğluna 35 yıldır bebek gibi bakıyor. Yardıma muhtaç aile kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

​Urfa’da 65 Yaşındaki Annenin Gücü, 35 Yaşındaki Engelli Oğluna Böyle Bakıyor

- 35 yaşındaki engelli oğluna bebek gibi bakıyor 
-Yaşlılığa bağlı olarak oğluna artık bakamayan ve maddi imkanı olmayan kadın yetkililerden yardım bekliyor 

 

Trafik Kazası Sonrası Yatağa Mahkum Oldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde doğuştan görme engelli 35 yaşındaki Mehmet Demir, bir yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu. Kolları, ayakları tutmayan, gözleri görmeyen Mehmet’e 65 yaşındaki annesi Şükran Demir bebek gibi bakıyor. Yaşının ilerlemesiyle oğluna bakamadığını belirten anne Şükran Demir, kendilerine uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Şükran Demir, Mehmet Demir’in küçük kardeşinin askerde olduğunu, kendisi ve kocasının ise herhangi bir işte çalışmadığını söyledi. Engelli oğlu Mehmet Demir’in 600 liralık maaşı ile onun beslenmesini ve bakımını yaptıklarını aktaran anne, kendilerinin ise komşularının ve akrabalarının yardımı ile geçindiğini söyledi. 

 

“Bakıcı Maaşımı Kestiler” 

Oğlunun bakıcı maaşını daha önceleri aldığını ancak son bir yıldır maaşın kesildiğini belirten anne Şükran Demir, “Oğlumun gözlerinin görmediğini doğumdan 3-5 gün sonra fark etmiştim. Doktora götürdüğümüzde bize ‘Tedavi edilirse bir gözü açılabilir’ diye söylediler. Durumumuz olmadığı için tedavi ettiremedik. Bize o zamanlarda kimse yardımcı olmadı. Her türlü bakımını ben yapıyorum. Bir gün torunlarım oğlumu dışarı çıkardılar. O sırada bir tane sürücü kamyoneti ile çarpıp kaçtı. Hastaneye kaldırdık. 40 gün hastanede tedavi gördü. Doktorlar oğlum tedavi altındayken yaşayamaz dediler. Çok şükür hayata tutundu. Hastaneden taburcu ettiler. Oğlum önceden kördü, şimdi hem kör hem de sakat kaldı. Önceleri ben oğluma bakınca bakıcı parası alıyordum. Ayrıca 600 lira da oğlumun engelli maaşını alıyordum. Son bir yıldır oğlumun bakıcı maaşını kestiler. Şimdi sadece 600 lira engelli maaşını alıyorum. Bez parası olsun, yemek olsun ve diğer giderleri olsun hiçbir şeye yetmiyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum, bize bir el atsınlar, yardım etsinler” dedi. 


 

“Gücüm Tükendi” 

Yaşlılığa bağlı olarak artık gücünün tükendiğini ve oğluna bakamadığını aktaran anne Şükran Demir, “Artık ben de yaşlandım, gücüm kalmadı. Oğlum 35 yaşında artık onu kaldırıp bir hastaneye de götüremiyorum. Yaşımın ilerlemesinden ve oğlumun bakımını yaptığımdan dolayı bende bazı hastalıklara yakalandım. Bizim de durumumuz yok. Komşular bazen bize yardımcı oluyorlar. Oğlum altına yaptığından dolayı kokudan evde rahatsız oluyoruz. Bundan dolayı kendi imkanlarımızla ona briketlerle ayrı bir oda yaptık. Gündüz kendi kaldığımız odaya getiriyoruz, gece de yaptığımız yere götürüyoruz” şeklinde konuştu. 
 

Devletimizden Yardım Bekliyoruz

Engelli Mehmet Demir’in akrabası Cumali Çoban, akrabasının bir hastane veya bir bakım merkezinde tedavi altında tutulması gerektiğini belirterek, “Teyzemin oğlu görme engelli. 1 yıl önce de trafik kazası geçirdi. 40 gün hastanede yoğun bakımda kaldı. Annesi oğlu kaza geçirmeden önce bakıcı maaşı alıyordu. Onu kestiler. Şu an teyzemin gücü yok. Ona bakamıyor. 35 yaşında yürüyemiyor, kör, sakat, şu an kardeşi de yok. Şu an kız kardeşi ve teyzem bakıyor ona. Yatalak olduğu için, altına pislediği için içeriye alamıyoruz. Bir bayanın bir erkeğe bakması normal değil. Devletimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu. 
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