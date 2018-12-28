Prof. Dr. Hasan Akay, Biyolojici Mi İlahiyatçı Mı?

Hastalığın Manevi Yönü

Seminere Tepki Gösterildi

Siz Okulda Mı, Yoksa Huzurevinde Mi Seminer Veriyorsunuz?

Turan’dan Cevap Gecikmedi

Bilim Yerine Maneviyat

İlahiyatçıların Konusu Mu? Biyolojicilerin Mi?

-Çocuklara verilen seminer tepkilere neden oldu-Biyoloji hocası ilahiyata adım attıDünya globalleşirken, teknolojik imkanlar daha çoğalırken, robotik cerrahi devrine geçmişken, Urfa’da bilim ile uğraşması, bilimi yayması gereken öğretmenler, üniversite hocaları “Hastalıpa Manevi Bakış” konulu seminer veriyor.Seminerin konusunu gören vatandaşlar, Harran Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Hasan Akan’ın verdiği bu seminere tepkilerini gösterdi. Yakında doktorlara bile ihtiyaç duyulmayacak teknolojilerin üretildiği günümüzde, koca koca profesörler genç dimağları manevi bakış adı altında zehirleyerek, Urfalı gençleri eğitimin seviyesi ile ilgili yaşanan düşüşlerden sorumlu tutuyorlar.Seminere gösterilen bir tepkide, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’a yöneltilen yorum şu şekilde oldu; “Fizik, Kimya, matematik öğrenmesi gereken çocuklara gitmiş hastalığın manevi yönünü anlatmış, Siz okulda mı, yoksa huzurevinde mi seminer veriyorsunuz? Diyelim ki o arkadaş vermek istedi, siz bu seminere hangi pedagojik gerekçeyle izin verdiniz Şerafettin Bey?”Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise “İzni ben vermedim. Okul müdürümüz ilçeden onay almıştır. Ancak görünen şu ki Sağlık Meslek Lisesinde Biyoloji Profesörü seminer vermiş. Okul müdürünü bu etkinlikten dolayı tebrik etmek lazım” şeklinde cevap vererek profesörü desteklemesi sosyal medyayı hayretler içinde bıraktı.Bilimin ve ilimin ilk çıkış noktalarında olan Urfa’nın eğitim seviyesindeki düşüş dilden dile dolaşırken, gençlerin eğitimde ilerleyememesinin sebepleri apaçık ortaya koyulmuş oldu. Lise çağındaki çocukların beyinlerini bilim ile donatmaları gereken profesörlerin, olayı maneviyata bağlayarak gençleri bilimden uzaklaştırmaları desteklenecek bir durum olmamalı.Seminerden sonra akıllara şu soru geliyor; “Hastalıkların manevi yönünü anlatacak olan kişinin ilahiyatçı olması gerekirken, neden Biyoloji bölümü bunu ele alıyor?” Elbette ki hastalıkların çıkış noktasını biyoloji ile değerlendirmek doğru bir tutum olabilir. Fakat bilimin maneviyatla karıştırılması kabul edilecek bir durum değildir.