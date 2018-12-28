​PKK'nın Çirkin Yüzü! Güvenlik Güçlerine Teslim Olan Gençten Çağrı

-Örgütteki çarpık ilişkiler var
Özenip Gitmesinler4 yıl örgütte kaldıktan sonra teslim olup, Varto İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusu yapılan Y.Ş., Varto'nun Kaynarca köyünde 1999 yılında doğduğunu ve ortaokula kadar okuduğunu söyledi. Varto ilçesindeki Kulan köyü bölgesinden bir teröristin köylerine gelerek Kürtlerin haklarını savunduklarını ve örgüte katılmalarını istediklerini ifade eden Y.Ş., kendisinin de o teröriste özenip gittiğini, ama örgüt içerisinde kaldığı süre içerisinde bin bir zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Örgüt içerisinde çocuk istismarı ve diğer olaylarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Y.Ş., iyi görünen örgüte hiçbir gencin özenip gitmemesini istedi.
2018’de Örgütten KaçtıÖrgüte 2014 yılında katıldığını ve katılımı ile birlikte Kuzey Irak'a götürüldüğünü söyleyen Y.Ş., “Burada dört yıl kaldıktan sonra örgüt içerisindeki çözülmeleri göz önüne alarak Haziran 2018 tarihinde örgütten kaçtım. Yaklaşık beş ay Duhok'ta bir ailenin yanında kaldım. Fırsatı kolladıktan sonra gelip jandarmaya teslim oldum” dedi.
Terör Örgütünde Yaşanan Çarpık İlişkilerPKK terör örgütünün çirkin yüzünü de anlatan Y.Ş., ifadesinde şunları söyledi:
“Örgüt içerisinde kaldığım süre içerisinde belirli bir amacın olmayışı, örgüt mensupları arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve bunun sonucunda yaşanan intiharlar, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ağır şartlar altında çalıştırılması ve bu çocukların hayatlarının hiç kimsenin umurunda olmayışı gibi nedenlerden dolayı örgütten soğudum. Örgütten kaçarak Irak'taki KDP güçlerine sığındım. Ailemle irtibat kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim oldum.”
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