Kota Kalkıyor! 10 Soruda Limitsiz İnternet

KOTASIZ PAKET NE DEMEK?

KOTALI VE KOTASIZ İNTERNETİN FARKI NE?

KOTASIZ TARİFEYE NASIL GEÇECEĞİM?

BENİM TAAHHÜDÜM VAR FATURAM ARTACAK MI?

YENİ ABONELERİN DURUMU NE OLACAK?

MOBİL İNTERNET ETKİLENECEK Mİ?

AZ KULLANANA UYGUN PAKET OLACAK MI?

DÜŞÜK HIZA NE KADAR ÖDEYECEĞİM?

KONTÖRLÜ PAKETLER OLAMAZ MI?

KİM KAZANÇLI ÇIKACAK?

TURKCELL'DE LİMİTSİZ İNTERNET 79,90 LİRADAN BAŞLIYOR

TÜRK TELEKOM PAKETLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından alınan kararla 2017 yılında aşamalı olarak kaldırılmaya başlayan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması 1 Ocak 2019'da tamamen sona eriyor. 13 milyona yakın sabit internet ve fiber kullanıcısını yakından ilgilendiren limitsiz internet dönemi birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Türk Telekom ve Turkcell tarafından açıklanan tarifeler göz önüne alındığında tüketici mevcut kotalı internete ödediğinden daha fazla ödeme yapacak. Diğer taraftan mevcut kotalı tarifesindeki hız düşüyor. Yani tüketici düşük hıza daha fazla para öderken, fiber internetle birlikte tarih olduğunu düşündüğümüz 4 Mbps ve 8 Mbps gibi çok düşük hızlar yeniden hayatımıza giriyor. Bu da donan video, geç açılan web sayfaları demek. İşte 10 soruda kotasız internet:Daha önceki uygulamada operatörler internet kullanılan GB üzerinden fiyatlandırıyordu. 50, 75, 100 GB kotalı paketlerde kota aşımı olduğunda internet hızı 8 Mbps ve 16 Mbps hıza düşürülüyordu. BTK'nın kararıyla birlikte kotalar 1 Ocak itibarıyla kalktı. Yani bütün kullanıcılar sınırsız internet kullanacak.Daha önce kota GB üzerinden uygulanıyordu yeni dönemde ise hız üzerinden yani “Mbps” üzerinden bir kota uygulanıyor. Sonuçta GSM operatörlerinin para kazanması gerekiyor. Herkese eşit şartlarda sınırsız internet sunarsa bu hem adil olmaz hem de operatörler para kazanamaz. Kısacası yeni dönemde kota dolaylı yoldan geri gelmiş oldu.Kotasız tarifeye geçmek için sizin herhangi bir dilekçe vermeniz ya da başvuru yapmanıza gerek yok. Bulunduğunuz operatör kotayı mevcut tarifenizle birlikte otomatik olarak sizi kotasız tarifeye geçirecektir.Taahhüt bitene kadar faturanız yükselmeyecek. Buna karşın sınırsız internetten yararlanmaya devam edeceksiniz. Bu anlamda yeni dönemin belki de tek kazananı taahhütlü paket kullanan mevcut aboneler olacak. Taahhüt bittiğinde ise mecburen yeni paketlerden birini tercih edeceksiniz.Artık eski paketleri unutun. 1 Ocak tarihi itibarıyla ilk defa abone olanlar ile taahhüdü sona erenler bütçesine en uygun paket hangisi ise onu tercih edecek.Yeni düzenleme sabit interneti ve fiberi kapsıyor. Mobil kullanıcılar hız ve fiyat olarak bu değişiklikten etkilenmeyecek.Yeni dönemde az kullanan ile çok kullanan arasında fark kalmadı. Aslında internet kullanımı az olanlar düşük hızlı paketlerden birini tercih etmeye zorlanıyor. Bu açıdan bakıldığında hızın düşürülmesi bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesine ne kadar yardımcı olur, orası soru işareti.Şurası kesin; kotalı pakete ödediğinizin üzerinde bir fatura ödeyeceksiniz. Fatura bedeli artarken internet hızınız ve memnuniyetiniz ise azalacak.Bundan kaçış yok. Ne yapılabilir? AKK uygulaması devam edebilir. Böylece tüketici daha fazla ücret ödemek zorunda kalmaz. Ya da telefonlarda “kontör” uygulamasına benzer uygulama ile özellikle az internet kullananların yüksek fatura ödemesinin önüne geçilebilir.GSM operatörleri yıllardır kâr edemiyor. Aslına bakarsanız internet kullanım fiyatlarında artış olmadığı gibi aksine bir düşüş var. GSM operatörü temsilcileri de buna sık sık dikkat çekiyor. Telekom sektörü belki de eksi enflasyonun olduğu tek sektör. İnternet servis sağlayıcıları da bu düzenlemeyi fırsata çeviriyor. Kısmen de haklılar. Önemli olan paket fiyatlarının tüketicinin alım gücüne göre belirlenmesi. Bir de işin şu kısmına var: Eğer paketler yüksek fiyatlı olursa kaçak kullanım yani sabit interneti paylaşanların sayısı artabilir. Operatörlerin bunu da göz önüne alması gerekiyor.Turkcell Superonline, limitsiz (AKK'siz) internet paketlerini duyurdu. Buna göre “Turkcell Fiber Limitsiz İnternete Giriş Kampanyası” kapsamında 12 ay taahhütlü 15 Mbps hızında internet paketinin aylık fiyatı 79,90 TL olurken, aynı paketin taahhütsüz tarife fiyatı ise 169 TL oldu. 25 Mbps hızındaki “Süper Paket”in 12 ay taahhütlü fiyatı 89,90 TL, taahhütsüz fiyatı da 229 TL olarak belirlendi. Kampanyalı fiyatlar 35 Mbps hız için 99,90 TL, 50 Mbps hız için 129,90 TL ve 100 Mbps hız için ise 199,90 TL olarak belirlendi. Aynı paketlerin taahhütsüz kullanılması durumunda ise fiyatlar 449 TL'ye kadar çıkıyor. “Platin Paket” adıyla duyurulan yeni tarifelerde, AKK'siz ve taahhütsüz internet seçenekleri, 35 Mbps hız 289 TL, 50 Mbps hız için 339 TL ve 100 Mbps hız için ise 449 TL olarak belirlendi. Öte yandan Turkcell'in yeni tarifelerin yanı sıra sözleşme yenileyen ya da Turkcell fiber internet kalitesiyle ilk defa tanışan müşteriler, seçtikleri tarifeden bağımsız olarak 1 ay boyunca 100 Mbps fiber deneyimini ücretsiz olarak yaşayacak. Kullanıcılardan, modem ve aktivasyon ücreti de alınmayacağını belirten Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş “1 Ocak itibarıyla tüm Türkiye'yi hem hızlı hem de hesaplı tarifelerle karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.Türk Telekom tüketicilerden gelen tepkiler üzerine daha önce açıkladığı kotasız paketlerinde değişikliğe gidiyor. Türk Telekom 4 Mbps hızındaki limitsiz internet paket fiyatını 59,90 lira olarak açıklamıştı. 100 Mbps hızındaki paket ise 347 lira olarak belirlenmişti. Yeni açıklanacak tarifelerde hız ve fiyat dengesinin tüketici lehine oluşturulması bekleniyor.