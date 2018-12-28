​Sele kapılan otomobildeki 3 kişi Böyle Kurtarıldı

- Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı
- Otomobil sel suyuna kapıldı, 3 kişi ahşap merdiven ile kurtarıldı
Sel Suyuna Kapıldılar
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı.
Ahşap Merdiven İle Kurtarıldılar
Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı.
Yorum Yap