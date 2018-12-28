​Sele kapılan otomobildeki 3 kişi Böyle Kurtarıldı

Sel Suyuna Kapıldılar

Ahşap Merdiven İle Kurtarıldılar

- Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı- Otomobil sel suyuna kapıldı, 3 kişi ahşap merdiven ile kurtarıldıEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı.Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı.