​Urfa’da Tarihi Eser Kaçakçılığı! Arabada Altın Sikkeler Ele Geçirildi

İhbar Geldi

Roma ve Selçuklu Dönemine Ait

- Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 130 altın sikke ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şube ekipleri, Viranşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Viranşehir-Mardin karayolunun 10. kilometresinde arama noktası oluşturarak, S.Ç. yönetimindeki 34 PA 1134 plakalı otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemine ait 130 altın sikke ile 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi. Ekipler, tarihi eserlere el koydu, sürücü S.Ç.'yi gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.