Özçınar'dan Esnafa Ceza İddiasına Yanıt

Büyükşehir belediyesine yönelik bilinçli bir şekilde algı yöntemi ile saldırıldığına dikkat çeken Özçınar, sosyal medya üzerinden 8 maddelik bir cevap yazdı.Zeynel Abidin Beyazgül’ün Urfa Esnafını ziyaret ettiğini sonrasında ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının aynı esnaflara ceza kestiğini iddiaları ile ilgili Doç.Dr. Kenan Karataş Kesilen cezaların Makbuzları yayımlandı. Özçınar, haksız yere yazılan bir makbuzun olması halinde gerekli birim hakkında derhal işlem başlatacaklarını duyurarak şu maddelere yer verdi.1-267 bin Tl meblağ Ceza kesilmemiştir2-12 Temmuz 2018 tarihinde Mermerci Esnafımıza Yeni sitelerindeki yerlerine taşınması İçin tebligat verilmiştir.3- Mermerciler Kooperatif Esnafıyla 7 Eylül 2018 tarihi de yapılan toplantıda bir kısım bina inşaatı devam ettiğinden taşınma işi 15 Ekim tarihine kadar süre tanındı.4-23 Ekim 2018 tarihinde iş yeri bitigi halde taşınmayanlara 259 tl yasal işlem yapılmıştır. Belge inçelendiğinde görülecektir.5- Zabıta Kanununa göre kesilen Ceza Encümene sevk edilir.Encümen onayı ile Ceza ilgiliye tebliğ edilir. a) Ceza kesimi 23.10.2018 b) Cezanın Encümenden onayı 28.11.2018 c)Şahsın Cezayı yatırdığı tarih 05.12.2018 dir.6-Taşınma kararı ve Tebliğat yapıldığı tarihlere bakıldığında Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün o tarihte İsminin açıklanmadığı görülecektir.7-Büyükşehir Zabıta Teşkikat üzerinden BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE yapılan bu haksız ALGI’yı kınıyor,Halkımızın Engin Ferasetine ve Sağduyusuna güveniyoruz. “Allah Adildir.Adil olanları Sever.”8-Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının.