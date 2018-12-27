Urfa’da Yine Bir Ceket Olayımı Yaşanacak?

Hiçbir Seçim Çantada Keklik Değildir.

Güçlü adayların önüne tıkaç olmakla beraber.Toplumda hiç bir şekilde karşılığı olmayan. O dönem Milletvekilleri olan kişilerin kayıtsız şartsız güdümünde olan zayıf adayların Şanlıurfa’da Aday gösterilmişlerdi.Başta Şanlıurfa Merkezde ve diğer İlçeler olmak üzere Bütün vatandaşlar,STK lar Kanaat Önderleri ayaklanmış ve bu zayıf adaylara karşı tepki göstermişlerdi aynı zamanda seslerini o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmayı başarmışlardı.Ancak o dönemde milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan’a yanlış bilgi vererek şöyle ikna etmişlerdi. Sayın Başbakanım,Siz Urfa’ya ceketinizi koyun seçimi %100 Kazanırız şeklindeydi.Ama Milletvekillerinin yanlış yönlendirmesi sonucunda Ak Parti açısından seçim sonuçları hüsranla sonuçlanmış olup. Başta Urfa olmak üzere bir çok İlçeyide Bağımsız adaylar kazanmıştı.Yaklaşan 2019 yerel seçimlerde gerek Ankara’da kulislerde konuşulan ve alınan duyumlar gereksede Özellikle merkez İlçelerinde Aday adaylarının açıklamalarına baktığımızda karşımıza yine tanıdık bir durum çıkıyor Ceket seçimleri.Çünkü edinilen bilgi ve iddialara göre sadece Bir vekil Urfa’da doğru ve Toplumda karşılığı olan Adayların aday olması için Çaba sarf ediyor ve mücadele ediyor.Diğer Vekillerinde yapmak istedikleri tek şey Benim adayım aday olsun da Gerisi ne olursa olsun şeklinde kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. Özellikle merkez ilçe adayları üzerinde bir yoğunlaşma söz konusu çünkü merkez ilçelerde Ak parti Çok güçlü olduğu için Buraya ceket koysak da kazanırız taş da koysa kazanırız şeklinde bir anlayış hakim.Anlaşılan 2009’da Yapılan yanlıştan ve Yanlışın Ak partiye ne kadar büyük bir zarar vermekle beraberBaşta Şanlıurfa olmak üzere ve diğer ilçelerde bağımsız adayların kazanmış olduğu seçimlerden ders almadıkları gözüküyor.Şu an fotoğrafa baktığımızda 2009 yılı seçimleri ve 2019 yerel seçimleri arasında ciddi derecede benzerlik var çünkü o dönem Urfa’da karşılığı olan güçlü bir aday vardı bunun adı fakıbaba idi şimdi ise Şanlıurfa ve Ankara’da konuşulan yerelde de çok ciddi derecede bir karşılığı olan sabahattin cevherinin bağımsız aday olabileceği söylenmekte.Eğer Ak parti Başta merkez ilçeler ve diğer ilçelerde doğru ve toplumda karşılığı olmayan zayıf adayların Gösterilmesi durumunda Yine Hiç ummadığı bir şekilde seçimleri kaybetmesi yüksek bir ihtimal dahilindedir yani Şanlıurfa yine bir ceket vakasıyla karşı karşıya kalacaktır. Urfalı vatandaşların istediği tek bir şey var doğru dürüst samimi ve gerçekten hizmet etme anlayışını benimsemiş toplumda karşılığı olan düzgün ve beyefendi adayların Olmasını istemektedirler. Aksi taktirde kale olarak görülen yerler kale olmaktan çıkar Özetle başta merkez ilçeler ve diğer ilçeler Olmak üzere Hiçbir seçim Çantada keklik değildir.