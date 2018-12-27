AKÇAKALE’DE İKİ OKUL AÇILIŞI YAPILDI

Akçakale’deki okul açılışlarının ilki, arsası işadamı Hadi Altun tarafından bağışlanan Hadi Altun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.Okulun salonunda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Vali Abdullah Erin birer konuşma yaptı.Eğitime katkılarından dolayı İşadamı Hadi Altun’a Vali Erin tarafından bir teşekkür plaketi verilmesinin ardından öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle devam eden açılış töreni, yapılan dualar, kurdela kesimi ve derslik ziyaretinin ardından sona erdi.Törene, Vali Erin’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, İL Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İşadamı Hadi Altun ve vatandaşlar katıldı.Buradaki açılış töreninin ardından Vali Erin ve beraberindekiler, yine Akçakale’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nun açılış törenine katıldılar. Akçakale İlçe Müftüsü Muhammed Latif Altun’un yaptığı duaların ardından açılış kurdelasını kesen Vali Erin ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.Okulun öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Erin, eğitime yapılan yatırımlar devam ederken, başarıyı yükseltmek için en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü belirterek gerekli hassasiyeti göstermeleri ricasında bulundu.