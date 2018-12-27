Şanlıurfa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu,Işığı Gittikleri Yere Taşıyor

Şanlıurfa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu Van 100. Yıl Eczacılık Temsilciliği başlattığı kitap kampanyasını . Bugün Van' daki iki köy okuluna kitap/kitaplık, kırtasiye malzemesi ve ecza dolabı götürüldü.Şanlıurfa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu “kitap kampanyası başlatmıştık. Bugün Van' daki iki köy okuluna kitap/kitaplık, kırtasiye malzemesi ve ecza dolabı götürdük. Kitap kampanya kapsamında bizlere destek olan Ş.E.O.G.K. Ankara ve Adıyaman Eczacılık Fakültesi Temsilciğine ve Ankara Üniversitesi Eczacık Fakültesi Mesleki Gelişim Topluluğu' na; ecza dolabı yardımlarıyla destek veren Van Eczacı Odası' na ve bizi çok güzel şekilde karşılayan okul müdürü, öğrencilere ve ailelerine çok teşekkür ederiz. Işık doğudan yükseliyor ve gittiği her yere ışık taşımaya devam ediyor. Destek veren herkesin emeğine, yüreğine sağlık” dediVan Tuşba Arısu İlkolulu Şu açıklamalarda bulundu; “Okulumuza, yaptıkları organizasyon ile, bir kitaplık ve bolca kitap kazandıran, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ( Şanlıurfa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu )´nin güzel yürekli öğrencilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi