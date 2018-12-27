Tepkiler Sonrası Fotoğrafı Sildi

-AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yine tepki çekecek bir paylaşım yaptı.-Emirerlerim” yazılı bir not da iliştirmeyi ihmal etmedi.AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun TBMM'deki makamından paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu.Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emirerlerim” dediği paylaşım yine tartışma yarattı.Daha öne Meclis'e lüks arabasıyla gelen ve İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullanarak tartışmalara yol açan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, tepki çekecek yeni bir paylaşım yaptı. Ayaklarını masanın üzerine koyarak "Emirerlerim" diye yazan Sofuoğlu, daha sonra fotoğrafı hesabından sildi.Kendisinin danışmanlığını yapan Semih Bostanlıoğlu ve Levent Yaman’ı, TBMM’deki makam odasında ayaklarını uzattığı masanın yanında hazır olda bekleten Sofuoğlu instagram hesabının hikayeler kısmına attığı fotoğrafa “Emirerlerim” yazılı bir not da iliştirmeyi ihmal etmedi.Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi