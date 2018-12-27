Harran Üniversitesinin Yeni Rektörü Belli Odu



Resmi Gazetede Yayınlandı

-Harran Üniversitesi yeni rektör belli oldu- Resmi gazetede yayınlandı'Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz' diyen ve ardından tepkilere neden olan Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın'ın yerine Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik atandı.Harran Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın bir Tv programında kullandığı "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayndır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" diyerek hakkında soruşturma açıldı. Prof. Dr. Taşaltın görevinden istifa etti ve yerine vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem atandı.Bugün ise yeni rektör belli oldu. Resmi gazetede yayınlanan son Cumhurbaşkanı kararları arasında Harran Üniversitesi Rektör’de bulunuyor.İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Profesör Mehmet Sabri Çelik Harran Üniversitesinin yeni rektörü oldu.