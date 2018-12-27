Flaş Atama;9 İle Emniyet Müdürü Atandı Peki Aralarında Urfa Var mı?

Kim Nereye Atandı?

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt’e yeni il emniyet müdürleri atandıEmniyet Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay görevden alındı.Adana Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne Gürsel Yıldız, Antalya Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Murat Ulucan, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Göllüce, Karabük Emniyet Müdürlüğüne Sırrı Tuğ, Rize Emniyet Müdürlüğüne Nurettin Gökduman, Muş Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Arıbaş, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Selçuk Okumuş, Siirt Emniyet Müdürlüğüne Saruhan Kızılay atandı.