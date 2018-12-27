Okullar Sinema ile Buluşuyor

980 Bin Kitap Bastık

Kırsal Mahallelerde Bulunan Çocuklarımızı Şanlıurfa'ya Getiriyoruz

-Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde bulunan öğrencilere yönelik kitap dağıtımı, gezi, tiyatro, ücretsiz deneme sınavları-13 ilçede bulunan kırsal mahallelerde bulunan çocukları Şanlıurfa'ya getiriyoruzŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve öğrencilere yönelik etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde bulunan öğrencilere yönelik kitap dağıtımı, gezi, tiyatro, ücretsiz deneme sınavları ile öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, okullarda sinema gösterimine devam ediyor. Öğrencilerin düzeylerine uygun filmleri izleten Büyükşehir Belediyesi bu kez Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sinema gösterimi yaptı. Sinema etkinlik programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azzad Birinci, okul müdürü, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik etkinliklerini devam ettireceklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Büyükşehir Belediyesi olarak liselerimizde okuyan öğrencilere eğitimin yanında sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Bu aktivitelerde öncelikli hedefimiz eğitim alanındadır. Eğitimi de faydalı etkinliklerde düzenleyerek eğitimin güzelliğini ortaya koymayı amaç edindik. Bu yıl 980 bin kitap bastık. Bu kitapları Şanlıurfalı gençlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerin eğitim düzeylerine göre kitaplar dağıtıyoruz.Sadece merkez bulunan öğrencilerimizi değil, kırsal mahallelerde ve ilçelerde bulunan öğrencilerimize yönelik de faaliyetlerimiz devam etmektedir. 13 ilçede bulunan kırsal mahallelerde bulunan çocuklarımızı Şanlıurfa'ya getiriyoruz. Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini ve müzelerini gezdiriyoruz. Belediyelerin sadece yol, su, elektrik, alt yapı hizmetlerinin dışında kültür ve sosyal işlerde çok önemli konulardadır. Bu anlamda bizlerde kitap, sinema, tiyatro, kütüphanemizle, gezi programları ve sosyal faaliyetlerle sosyal belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Sinema izleme imkanı bulan öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunan Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarla öğrencilerin takdirini topladı.