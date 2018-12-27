Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Aralık 2018 10:40:53 Tarihinde eklenmiştir.

Okullar Sinema ile Buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve öğrencilere yönelik etkinliklerine devam ediyor.

Okullar Sinema ile Buluşuyor

-Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde bulunan öğrencilere yönelik kitap dağıtımı, gezi, tiyatro, ücretsiz deneme sınavları
-13 ilçede bulunan kırsal mahallelerde bulunan çocukları Şanlıurfa'ya getiriyoruz


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve öğrencilere yönelik etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

 

980 Bin Kitap Bastık

Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde bulunan öğrencilere yönelik kitap dağıtımı, gezi, tiyatro, ücretsiz deneme sınavları ile öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, okullarda sinema gösterimine devam ediyor. Öğrencilerin düzeylerine uygun filmleri izleten Büyükşehir Belediyesi bu kez Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sinema gösterimi yaptı. Sinema etkinlik programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azzad Birinci, okul müdürü, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik etkinliklerini devam ettireceklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Büyükşehir Belediyesi olarak liselerimizde okuyan öğrencilere eğitimin yanında sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Bu aktivitelerde öncelikli hedefimiz eğitim alanındadır. Eğitimi de faydalı etkinliklerde düzenleyerek eğitimin güzelliğini ortaya koymayı amaç edindik. Bu yıl 980 bin kitap bastık. Bu kitapları Şanlıurfalı gençlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerin eğitim düzeylerine göre kitaplar dağıtıyoruz.


 

Kırsal Mahallelerde Bulunan Çocuklarımızı Şanlıurfa'ya Getiriyoruz

Sadece merkez bulunan öğrencilerimizi değil, kırsal mahallelerde ve ilçelerde bulunan öğrencilerimize yönelik de faaliyetlerimiz devam etmektedir. 13 ilçede bulunan kırsal mahallelerde bulunan çocuklarımızı Şanlıurfa'ya getiriyoruz. Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini ve müzelerini gezdiriyoruz. Belediyelerin sadece yol, su, elektrik, alt yapı hizmetlerinin dışında kültür ve sosyal işlerde çok önemli konulardadır. Bu anlamda bizlerde kitap, sinema, tiyatro, kütüphanemizle, gezi programları ve sosyal faaliyetlerle sosyal belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sinema izleme imkanı bulan öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunan Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarla öğrencilerin takdirini topladı.


 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda fare görüldü. Fareyi peynirlerin arasında gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde geçimini sağlamak için portakal, mandalina satan satıcının tezgahı zabıtalar tarafından yola saçıldı.
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün projeleri netleşmeye başladı.
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapakla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye aldı.
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle kurulan ‘Benim de Söyleyeceklerim Var’ projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler komando eğitimini aratmayacak sistem ile üniversiteye hazırlanıyor.
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Urfa'ya Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Çiftçi, Antebin İlerisindeyiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte seçim çalışmalarını yürüteceklerini ve "tatil etmiyoruz" ifadesini kullanarak genel merkez nezdinde kendisine tebliğ edilecek yeni görevlere hazır olduğunu söyledi.
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Urfa'da Yollar Buz Pistine Döndü
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında yollar buz pistine döndü. buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir çok otomobil ise vinçler yardımıyla kurtarıldı.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿