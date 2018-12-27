Siverek’te Ahırı Su Bastı, Hayvanlar Telef Oldu

- Su içerisinde kalan hayvanlardan 10'u telef oldu
Son günlerde bölgede etkili olan yağışlar Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sele ve su baskınlarına neden oldu. Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi küme evlerinde bulunan Sefer İren’e ait küçük ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırı, sabah saat 04.00 sıralarında yoğun yağış nedeniyle su bastı. Su içerisinde kalan hayvanlardan 10'u telef oldu. İhbar üzerine olay yerine ŞUSKİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ŞUSKİ ekipleri ahıra dolan suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
Yorum Yap