Feci Olayı 15 Yaşındaki Çocuk Yaptı,Öğretmeni Öldürüp Sonra...

- Çektiği videoyu bir arkadaşına gönderdi
Edinilen bilgiye göre, Y.G. (15) adlı çocuk, Mersinin Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez'in (67) oturduğu evine gitti. Zilini çaldığı kapının açılmasıyla aniden içeriye giren şüpheli, önceden tanıdığı düşünülen emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte video çekti.
Çektiği videoyu bir arkadaşına gönderen zanlı, daha sonra evde bulunan televizyonu alarak kaçtı. Videoyu gönderdiği arkadaşının haber vermesiyle olay yerine giden polis, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.
Yorum Yap