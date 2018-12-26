15 Bin 500 Personel Alınacak

15 Bin 500 Personel

2018 Bitmeden Açıklanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde çalıştırılmak üzere toplamda 15 bin 500 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakanın açıklamasından sonra vatandaşlar 15 bin 500 personel alımı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından istihdam çalışmalarına yönelik yapılan açıklamaya göre Türkiye Kömür İşletmleri bünyesine çok sayıda personel alımının yapılacağı açıklandı. Yapılacak personel alımlarıyla birlikte 15 bin 500 kişinin yerleştirileceği işlerde uzun süre çalıştırılacağı planlanıyor.Bakan Fatih Dönmez alımların ne zaman yapılacağı ile ilgili 2018 yılı bitmeden ilana çıkılacağını ve alımların kolay ve ulaşılabilir olması için çalıştıklarını bildirdi.Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesine yapılacak olan personel alımları için belirlnen genel şartları şu şekilde;T.C. vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,Adli sicil kaydı bulunmamak,Adli soruşturmadan olumlu puan almak,Askerlik ile ilişiği bulunmamak adaylardan istenilen genel şartlardandır.Özel şartlar yapılacak olan başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylara duyurulacağı açıklandı.Başvurularda KPSS Şartının aranmayacak olması da bir diğer önemli husus olarak açıklandı. Bu sayede birçok kişi ilanlara başvuru yapabilecek.