​Urfa’da 250 Bin Vatandaş 50 Yıl Faydalanacak

Çelik Borular Döşeniyor

250 Bin Vatandaş 50 Yıl Faydalanacak

-Siverek içme suyu projesi devam ediyor-içme suyu hattının %50si tamamlandıŞanlıurfa’ya yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturan DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, projeleriyle vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeyi ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve civar yerleşimlerini memba kalitesinde içme suyuna kavuşturacak olan projede çalışmalar tam hız sürüyor. Projede Atatürk Barajı’ndan ilçeye 41 kilometre uzunluğunda 130 cm çapında çelik borular döşeniyor.Şantiyedeki çalışanlarını yerel halktan seçerek istihdama katkı sağlayan, yüklenici Firma Öztaş İnşaat Ticaret ve A.Ş tarafından yapımı sürdürülen Siverek İçme Suyu İshale Hattı projesinde; 41 kilometrelik ishale hattı, 5 adet terfi merkezi, 4 adet depo, 66 adet sanat yapısı ve 37.830 m enerji nakil hattı imalatı bulunuyor. İhalesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 2019 yılında hizmete açılacak olan Siverek İçme Suyu İshale hattı projesiyle birlikte ilçeye günde 110 bin metre kare temiz su pompalanacak. Projeden 21 köy ve Siverek’te ikamet eden 250 bin vatandaşın 50 yıl boyunca faydalanacak.