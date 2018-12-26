​Balıklıgöl Kirlendi! Göle Karışan Şey Nedir? Açıklansın!

Kanalizasyon Mu? Yağmur Suyu Mu?

Ne İşe Yarıyorsunuz?

Halka Bildirsinler

-Balıklıgöl’e kirli su karıştı-Balıklıgöl’ün kirlenmesi vatandaşları tedirgin ettiŞanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl, yağmur ya da kanalizasyon suyunun göle akması ile kirlendi. Balıklıgöl’e karışan kirli suyu gören vatandaşlar ve turistler duruma tepkilerini gösterdi. Urfalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği durum hakkında sosyal medyada oldukça sert eleştiriler geldi.Özellikle belediyeye taş atan vatandaşlar; “Bu tarihi, bu kutsal mekanı koruyamıyorsanız ne işe yarıyorsunuz” ifadelerini kullandı. En küçük bir yağmurda bile pis suların dökülüp gölü kirlettiği Şanlıurfa’da bu duruma müdahale etmeyen, çözüm bulamayan yöneticileri eleştiren vatandaşlar, Balıklıgöl’ün bu durumuna oldukça üzülerek yetkililerin duruma el atmasını talep etti.Yetkililerin konu ile ilgili yapacağı açıklamayı merakla bekleyen vatandaşlar; “Balıklıgöl’ün bu kirli halinin nedenini yetkililerin araştırıp halka iletmesini talep ediyoruz” yorumunda bulundu.