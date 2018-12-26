Bu haber 26 Aralık 2018 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.
Balıklıgöl Kirlendi! Göle Karışan Şey Nedir? Açıklansın!
Şanlıurfa’nın en bilinen turistik yerlerinden olan Balıklıgöl kirlendi. Kanalizasyon ya da yağmur sularının sebep olduğu kirlilikten dolayı, ziyarete gelen yerli yabancı turistler balıkları görmekte zorluk çektiler.
-Balıklıgöl’e kirli su karıştı
-Balıklıgöl’ün kirlenmesi vatandaşları tedirgin etti
Kanalizasyon Mu? Yağmur Suyu Mu?
Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl, yağmur ya da kanalizasyon suyunun göle akması ile kirlendi. Balıklıgöl’e karışan kirli suyu gören vatandaşlar ve turistler duruma tepkilerini gösterdi. Urfalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği durum hakkında sosyal medyada oldukça sert eleştiriler geldi.
Ne İşe Yarıyorsunuz?
Özellikle belediyeye taş atan vatandaşlar; “Bu tarihi, bu kutsal mekanı koruyamıyorsanız ne işe yarıyorsunuz” ifadelerini kullandı. En küçük bir yağmurda bile pis suların dökülüp gölü kirlettiği Şanlıurfa’da bu duruma müdahale etmeyen, çözüm bulamayan yöneticileri eleştiren vatandaşlar, Balıklıgöl’ün bu durumuna oldukça üzülerek yetkililerin duruma el atmasını talep etti.
Halka Bildirsinler
Yetkililerin konu ile ilgili yapacağı açıklamayı merakla bekleyen vatandaşlar; “Balıklıgöl’ün bu kirli halinin nedenini yetkililerin araştırıp halka iletmesini talep ediyoruz” yorumunda bulundu.
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