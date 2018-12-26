​Ekmeğin İçinden Çıkan Yabancı Madde Vatandaşı Tedirgin Etti

-Ekmeğin içindn çıkan şok etti
-Firmayı arayan müşteri tatmin olmadı
-Durumu Alo 174 Gıda Hattına Bildirdi
Ekmeğin İçinde Yabancı Cisim
Alınan bilgilere göre, bir vatandaşın Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinden aldığı ekmeğin içinden yabancı bir cisim çıktı.
Alo 174 Gıda Hattına Bildirdi
Dilimlenmiş ekmeğin içinden çıkan mavi renkteki cisim nedeniyle tedirgin olan vatandaş durumu firmanın şikayet hattına bildirdi. Vatandaş tatmin edici bir cevap alamadığını dile getirerek, durumu Alo 174 Gıda Hattı'na da ilettiğini aktardı.
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