Yurt Dışından Elektronik Cihaz Getirenlere Kötü Haber



- Yurtdışından elektronik cihaz getirenlere kötü haber

- Bandrol ücreti alınacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ticari maksat dışında yurt dışından elektronik eşya getirenlere kötü haber geldi. Bazı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere bandrol ücreti alınacak.

Resmi Gazete’de Yayınlanan Karar

karara göre;

-51 ekrana kadar (51 ekran dahil) televizyonlara 10 Euro,

-52-67 ekran arası (67 ekran dahil) televizyonlara 16 Euro, 68-85 ekran arası (85 ekran dahil) televizyonlara 22 Euro,

-86-116 ekran arası (116 ekran dahil) televizyonlara 34 Euro,

-117-148 ekran arası (148 ekran dahil) televizyonlara 40 Euro (182 lira),

-148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 Euro, oto televizyonlarına ise 8 Euro bandrol karşılığı ücret ödenecek.









Cep Telefonlarında 20 Euro

Bandrol ücretleri en çok da yurt dışından cep telefonu alanları üzececek. Yurt dışından getirilen internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 Euro alınacak.