​Hastanede Özel Güvenlik Dehşeti, Vatandaşa Tekme Tokat Dayak

Aracını Hatalı Park Etmiş

Vatandaşlar Araya Girdi

Olay, dün sabah öğlen saatlerinde İstanbul Yedikule Gögüs Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, hastane bahçesine aracını hatalı park eden vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süre sözlü tartışma iki güvenlik görevlisi ile araç sürücüsü arasında tekme tokat kavgaya döndü. Bu sırada diğer vatandaşlar da kavgaya dahil oldu.Vatandaşın cep telefonuyla çektiği bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Araç sürücüsünü döven güvenlik görevlileri, vatandaşların araya girmesinden sonra olay yerinden uzaklaştı.