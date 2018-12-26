20 Yıllık Evlilerdi

Polis Olayın Nedenini Çözmeye Çalışıyor

-Korkunç cinayet-Eşini Bıcak ve Çekilçe Öldürdü-Komşularına Gelip Eşini Ödürdüğünü SöylediAdana'da bir kişi karısını çekiç ve bıçakla öldürdü. Olaydan sonra komşularına haber veren koca, gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45) sabah saat 08.30 sıralarında komşularının yanına gelerek 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) öldürdüğünü söyledi. Komşular hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis Harun Ç.'yi gözaltına alıp evi kontrol etti. Bu arada olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.Yapılan incelemede, Harun Ç.'nin eşini çekiçle kafasına ve yüzüne vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Bunun üzerine zanlı, polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Ç. ailesinin gece akrabalarına gittiği, 5 yaşındaki çocukları H.Ç.'nin bu akrabasının yanında kaldığı, 18 yaşındaki A.Ç. isimli çocuklarının da İstanbul'da olduğu öğrenildi. Polis, zanlıyı sorgulayarak olayın nedeninin çözmeye çalışıyor. Öldürülen kadının cesedi ise incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Aileden ise geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı