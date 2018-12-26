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Bu haber 26 Aralık 2018 17:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve TBMM Grup Başkanvekilleri ile birlikte aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da olduğu basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluştu ve gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

-Bahçeli’den Önemli Açıklamalar
-Bahçeli Seçim Sonuçları Dileğini Söyledi
-Sınır Operasyonu ile ilgili konuştu


Bahçeli, 31 Mart yerel seçim öngörüsüne ilişkin soruya, "31 Mart seçim sonuçları dileğim odur ki, Cumhur ittifakı lehine gelişsin. Mahalli idareler seçimlerinde Cumhur ittifakı en fazla oyu alan ittifak şeklinde algılansın. Bu olduğu taktirde 1 Nisan günü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mahalli idareler seçimleriyle beslenmiş şekilde Türkiye'nin gündeminde bulunan temel sorunlarını çözmeye müktedir bir siyasi ortam oluşsun. Trump Temsilciler Meclisi'nde kaybetti, Senato'da bir miktar oy fazlalığı aldı. Trump üzerindeki tartışmalar o günden sonra askıya alındı. Çünkü senatodaki gücü bunu gösterdi. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 hedeflerine nasıl yol alacaksa, buna cesaret veren kararlı duruşu sağlayan, FETÖ, PKK. Ortadoğu'da barışı sağlayacak gücü almasını istiyorum. Bu güç alındığı takdirde Türkiye'nin diğer ülkeler nezdinde daha güçlü olacaktır. 1 Nisan'da Amerika'dan Çin'e tebrik telefonları yağabilir" değerlendirmesini yaptı.



Fırat'ın doğusuna operasyon yapılmasına ve ABD askerilerinin çekilme takviminde ötelenmesine ilişkin soruya Bahçeli, "ABD ortaya koyduğu ve çok kişinin beklemediği anda askerlerini çekme görüşü hem ABD'de hem de Türkiye'de yankı bulmuştur. Gerçek sebebini tam kestirme çok mümkün değil, öğrenmenin tek yolu kamuoyunun bilgilendirilmelerinde yarar vardır. ABD'nin ani kararının önüne de ve arkasında ne var bilmiyorum, tahmin etmek mümkün. Türkiye'nin terörle mücadelede keskin ve kararlı tutumu vardır. Terörle mücadelede kesintiye uğramamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusuna beklenen müdahaleyi de Türk milleti arzulamaktadır, biz de gerçekleşeceğine inanmaktayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 


 

Ekonomik Politikaları Destekliyoruz

Ekonomik politikalara yönelik soruya Bahçeli, "Hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'da olsun değerli milletvekili arkadaşlarımız, Grup Başkanvekillerimiz yapmış olduğu değerlendirmeler, bütçenin ekonomi politikalarını belirleyici unsuru olması sebebiyle ılımlı ve katkı sağlayıcı üsluplarıyla 2018 yılında siyasi iktidarın almış olduğu ekonomi politikalarını desteklediğimiz kabul edilmelidir. 2019 yılına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesiyle girilmektedir, belirlenen politikalar 2019 yılının ilk 3 ayında kendini gösterecektir" şeklinde konuştu. 


 

Esad ile Türkiye’nin Diyalog Kurmasından Yana Değilim

Esad rejimi ile diyalog kurulmasına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, "Esad ile Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye'nin terörle mücadelesini Esad'a bırakmak kayıp ve ayıp olur. Orada demokratikleşme süreci devam edip Suriye' Esad'dan kurtarmak için görüşülen politika yerindedir . Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar çok yönlü politika işlediği görülmedi. Konuya partizanca yaklaşmak doğru değildir. Telefon diplomasisi ile tezleri anlatılıyor olumlu. Ortadoğu ve dünyadaki çatışmalara son verecek diyalogları başkalarının eline bırakmamak gerekir" diye konuştu. 

Bahçeli, Küresel Zirve Toplantısı önerisinde bulunarak, "Önerim İstanbul ve Ankara'da küresel güçlerin davet edilmesinde yarar var. Zirve yapılmasında Ortadoğu'da ne varda karşılıklı görüşmede yarar vardır.

Küresel güçlerle olan ilgi, irtibat devam ediyor. Ortadoğu'da Türkiye'nin varlığının kabul edilmesi gereklidir. Türkiye kabuğunu yırttı. Dünya beşten büyüktür doğru sözdür. 5 kişiye dünyayı emanet etmek yanlıştır. Türkiye daimi üye olarak kalıcı olmalıdır" diye konuştu.  

 

Hulusi Paşa'ya Çok Özel Üç Hediye

- CHP'li Özgür Özel'in Hulusi Akar'a yönelik sözleri için neler diyeceksiniz?
O şahsın çirkin ve aşağılayıcı bakış açısından en çok zararı bu şahıs görür. Şu an toplumda itibarı sıfıra inmiştir.
Hayatımda yapmadığım bir şeyi yaptım. Hulusi Akar Paşa'ya Kur'an-ı Kerim, altın kaplama silah ve Türk Bayrağı hediye ettim. Hulusi Paşa, Kur'an'a, silaha, bayrağa sahip çıkmıştır.  
 

 

Metin Akpınar Özür Dilemeli

"Televizyon programındaki konuşmaların içeriği çok hoş değildi."
 "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hemde gösterilen örnek kötü bir örnektir"
 "Metin Akpınar'ın, 'Milletimden özür diliyorum' demesi lazımdır."
"(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen) Türk demokrasisini yaşatayım derken katletti."
"31 Mart'ı çok önemsiyorum. Türkiye'de seçim sonuçları önem arz arz ediyorum"

 

Kılıçdaroğlu Açıklaması

"Kılıçdaroğlu, hırçın politikadan vazgeçmeli"
Af Açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Af yasasının çıkmasının ülkemiz açısından yarar vardır"
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