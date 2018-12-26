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Bu haber 26 Aralık 2018 14:31:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Milyonluk Araçlar Günden Güne Çürüyor

Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda 600 araba ile 2 bine yakın motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri dudak uçuklatıyor. Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında servet yatıyor. Burada maddi anlamda 10 milyon liraya yakın edecek araçlar var" dedi.

​Milyonluk Araçlar Günden Güne Çürüyor

Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'de bulunan 4 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da 600 araç, yaklaşık 2 bin araç sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar görenlerin yüreklerini burkuyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda duruyorlar. 

 

35 Yıldır Babasını İşini Yapıyor

Mersin'de 4 tane yediemin deposu bulunduğunu ifade eden Mehmet Kuş, bu depolarda binlerce otomobil ve aracın bulunduğunu söyledi. 35 yıldır babasının bu işi yaptığını söyleyen Kuş, “Babam halen bizim başımızda ama ben 7 yıldır bu işin işletmeciliğini yapıyorum. Babamın ardından devam etme yolundayız. Biz bu işi artık meslek edinmişiz. Zaten şu an dışarıdan bakıldığında hurdalık gibi görünen iş yerimiz yediemin olarak arabaların bağlandığı bir depo aslında. Belli aralıklarla burada sirkülasyon devam ediyor. Ancak görüldüğü gibi eski, bozuk, atık görülen araçlar burada durmaya devam ediyor. Burada bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olan araçların yanında lüks araçlarda mevcut. Burada araçlar ne kadar beklerse o kadar sıkıntı oluyor. Hem bizim için hem de alacak kişi için sorun oluyor" diye konuştu.


 

Burada 10 Milyon Liraya Yakın Edecek Araç Var 

Depolarında şu anda 600 araç, yaklaşık 2 bine yakın da motosiklet bulunduğunu vurgulayan Kuş, "Bunları 7 gün 24 saat koruyor ve güvenliğini sağlıyoruz. Burada maddi anlamda 10 milyon liraya yakın edecek araçlar var. Bu servet devlet için de çok önemli. Bu araçlar yeniden geri trafiğe çıksa her şekilde fayda sağlayacak bir durum ama bu araçların yeniden dönmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Böyle durması hem mal sahibine hem bize hem de devletimize sıkıntı oluşturuyor. Bunun devamının da sağlanmasını istiyoruz. Ancak sürecin devam etmesinde sıkıntılar yaşanıyor. Burada lüks araçlar var, hurda araçlar. Burada sürekli dönüşüm sağlansa çok güzel olacak. Biz düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Biz bunun için koruma görevini üstlenmişiz, bundan sonrası inşallah devletimize, vatandaşlarımıza ait. Eğer gerisini yaparlarsa biz de seviniriz onlar da mutlu olur, sonuçta ülkemiz kazanır. Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında servet yatıyor. Burada belki artık vatandaşlarımızın unuttuğu araçları, motorları vardır. Biz eğer varsa böyle bir durum gelsinler durumunu öğrensinler, geri alabilecek durumları varsa geri alsınlar. Devletimiz de bu arabalarla ilgili oluşturulan dosyaları bir an önce çözüme kavuşturup, dosyaların sonuçlarının beklenmemesi gerekiyor. Burada 15-20 yıllık motor, araba mevcut. Zaten bunca yıl duran araçlar artık araç şeklinden çıkıyor. 15 yıllık süreçte araç durduğu yerde çürüyor. Bu araçlar hızlı bir şekilde olur" şeklinde konuştu.


Bırakılan araçlardan alacakları ücretin devlet tarafından belirlendiğine dikkat çeken Kuş, “Buraya bırakılan araçlar için 6 aya kadar günlük 9 lira 90 kuruş ücret alıyoruz. 6 aydan sonra ise bu fiyat yüzde 50'ye düşüyor ve satış bedelinin yüzde 25'ini geçemiyoruz" ifadelerini kullandı.  
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