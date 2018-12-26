Polis Ekiplerine Haber Verdi

Maddi hasar Meydana Geldi

- İstinat duvarı çöktü, minibüs askıda kaldı- Adana'da aşırı yağmur nedeniyle apartmanın istinat duvarı çökünce, askıda kalan minibüste hasar meydana geldiEdinilen bilgiye göre, olay Adana’nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85365 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana geldi. Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sabaha kadar devam etti. Yağmur nedeniyle kentte hayat olumsuz etkilendi. Mehmet Şakir Boran da sabahleyin 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden kalkıp işe gitmek için minibüsünün yanına geldiğinde apartmanın istinat duvarının çöktüğünü, minibüsünün de askıda kaldığını görünce polis ekiplerine haber verdi.Duvarın çökmesi sonucu minibüste hasar da meydana geldi. İstinat duvarı başka bir apartman tarafına devrilirken, bu sırada bahçede kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.Mehmet Şakir Boran, istinat duvarının briketle yapıldığını, ilk yağmurda çöktüğünü belirtti. Duvarın çökmeyen kısımlarında da çatlaklar meydana geldi. Minibüsün yanında bulunan bir otomobilin ise geriye park edildiği için düşmediği görüldü.