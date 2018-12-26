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Bu haber 26 Aralık 2018 11:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Alkol Alıp Binanın 6. Katına Çıktı, Eşi Feryat Figan...

Sabah erken saatlerde eşiyle tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen genç, cadde üzerinde inşaat halindeki bir binanın 6. katında adeta şov yaptı. Kalıp demirlerinin üzerinde adeta cambazlık yapan genç, demirlerden sarka sarka zemine indikten sonra bu kez eşine şiddet uyguladı.

​Alkol Alıp Binanın 6. Katına Çıktı, Eşi Feryat Figan...

- Alkollü şahıs, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı 
- Bir inşaatın 6. katına çıkan şahıs herkesi korkuttu 

 

Genç Kız Yardım Çığlığı Attı

Olay,Aydın’ın Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi eski Sümer Polis Karakolu karşısında bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın teras kısmında yaşandı. Cadde üzerinde kendini yerlere atarak çırpınan genç kızın yardım feryatlarını duyan vatandaşlar, 112, polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Ekipler gelmeden karı-koca oldukları öğrenilen gençler birbirleri ile tartıştılar. Bir süre sonra 6. katın cadde tarafındaki kalıp demirleri üzerinde bulunan genç içeriye girerek kayboldu. Gencin aşağıya inmesi beklenirken bir anda binanın diğer tarafında ortaya çıkan genç kalıp demirleri üzerinde bir süre bağırdıktan sonra demirlerin dış kısmından tehlikeli bir şekilde sarkarak zemin kata kadar indi. Cadde üzerindeki eşinin yanına gelen genç daha sonra eşini sürükleyerek zorla yan binadan içeri girdi. 
 

 

Gazetecilere Saldırdı

Polis, itfaiye ve AKS ekipleri ise tam bu sırada olay yerine ulaştı. Çevredeki vatandaşların ‘kadını darp ediyor’ uyarıları ile polisler gençlerin ardından binaya girerek olaya müdahale etti. Bu sırada görüntü almaya çalışan gazeteciye de hakaret ve saldırı içerisinde bulunan kadını polisler sakinleştirdi. Gençleri binadan çıkartan polis ekipleri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aileyi tanıyan vatandaşlar gencin alkollü olduğunu ve muhtemelen ailevi sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini belirtti. İntihara yeltenen ve alkollü halde 6 katlı binada adeta intihar şov yapan gencin davranışları ise vatandaşlara pes dedirtti. 
(AS-İK-SO-Y) 
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