Aşiret Liderleri Urfa'da Toplandı

Askeri Operasyona Yönelik Açıklama

İnsani ve Vicdani Sorumluluğumuzdur

Çok Sayıda Muhacir Kendi Topraklarına Döndü

Türkiye son kalemiz

- Suriyeli aşiret liderleri operasyon gündemiyle toplandı- Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli aşiret liderleri operasyon için toplandı- Suriyeli aşiret liderleri: ”Türkiye son kalemiz"Valilik toplantı salonunda, Vali Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli kanaat önderleri katıldı.Suriyeli kanaat önderlerine hitaben bir konuşma yapan Vali Erin, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan terörist işgaller, Türkiye Cumhuriyeti’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı askeri operasyon ve ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceği açıklamalarının ardından başlayan gelişmeleri değerlendirerek, “Bu topraklar üzerinde yaşayan insanları rahat bırakmıyorlar. 100 senedir oyun kuruyorlar ve bizi de oraya buraya savuruyorlar. Bu toprakları savaşa ve kargaşaya mahkum ediyorlar. Artık başkalarının kurduğu oyunu oynamayarak, kendimiz oyun kurmalıyız. Onlar bize tabi olmalı. Ölüm, zulüm ve göçlerden ancak bu şekilde kurtulabiliriz” dedi.Bölgede yaşayan halkların sırt sırta vermesini, güç birliği yaparak kenetlenmiş şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Vali Erin, 2011 yılından bu yana Şanlıurfa’ya ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli mazlumlara paylaşımcı bir anlayışla kucak açıldığını belirterek, “2011’den bu yana ülkemize gelen kardeşlerimizin her birinin huzur içinde yaşaması için gayret ettik. İmkanlardan istifade etmeleri için çalıştık ve bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıktan eğitime, istihdamdan barınmaya kadar her alanda önemli projeler hayata geçiriliyor. Suriyeli kardeşlerimiz de çok iyi biliyorlar ki bizim hiçbir zaman sömürgeci bir zihniyetimiz olmadı. Hep paylaşmayı, birlikteliği tercih ettik. Bugün de Türkiye’de yaşayan siz kardeşlerimizle her şeyimizi paylaşıyoruz. Bu bizim başta insani ve vicdani sorumluluğumuz. Bundan da ötesi aynı dinin mensuplarıyız ve bizler gerçekten de kardeş olan iki milletiz” şeklinde konuştu.Türkiye’nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte operasyon yaptığı yerlere huzur geldiğini, başka ülkelerde yaşayan Suriyeli çok sayıda muhacirin kendi topraklarına döndüğünü hatırlatan Vali Erin, “Bundan sonraki operasyonlarla da terörden temizlediğimiz topraklara hizmet götürmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, er geç bölgeyi terörden temizleyecek ve bir daha kirletmelerine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemize tehdit olmalarına izin vermeyeceğiz. Terörden temizlediğimiz ve hizmet götürdüğümüz toprakların asıl sahiplerine teslim edilmesi için devletimiz gerekli ortamı hazırlıyor. Fırat’ın doğusunda olacak olan da budur” diye konuştu.Vali Erin’in konuşmalarını dinledikten sonra düşüncelerini dile getiren Suriyeli aşiret liderleri ise, “Bugüne kadar gösterdiğiniz misafirperverliğiniz, ev sahipliğiniz ve yardımlarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Suriyeliler, başka ülkelerde mülteci konumunda, büyük sıkıntı içinde yaşarken Türkiye’de kendimizi kardeşlerimizin evinde hissediyoruz. Özellikle Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin birçoğu, buradaki insanlarla zaten akrabalar. Suriye’de ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri çok iyi biliyoruz. Yapılan düşmanlık aslında İslam’adır. Türkiye, bizim son kalemizdir. Bu yüzden birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Çanakkale’de olduğu gibi, önümüzdeki zorlu sınavları da sabır ve birliktelikle geçeceğimize inanıyoruz” diye konuştular.