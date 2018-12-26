​Urfa’da Kaza! Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kontrolden Çıktı, 1 Ölü

Polis Güvenlik Tedbiri Aldı

- Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 7 yaralıEdinilen bilgiye göre, Akçakale'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Ali T. kontrolündeki 35 FM 120 plakalı araç Harran yol ayrımında park halindeki 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücünün babası İsa T. (60) olay yerinde hayatını kaybetti.Araçta bulunan sürücü, eşi Emine T. ve çocukları İlknur, Durdu ile Oguzhan T. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada park halindeki araçta bulunan Emine C. ve Durdu T. ise yaralanarak Sanliurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis yolda geniş güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.