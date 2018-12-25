Meteorolojiden Sel,ve Su Baskını Uyarısı

Güneydoğu Anadolu'da Etkili Olacağı Belirtildi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarı notunda,26.12.2018 06:00 - 27.12.2018 23:59 TSİ periyodunda sağanak yağış beklentisi olduğu bildirildi.Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi çarşamba ve perşembe günleri yağması beklenen sağanak yağmur nedeniyle vatandaşları ani su baskınları ve sellere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, “Güneydoğu Anadolu'da yarın ve perşembe günü görülecek yağışların Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da çok kuvvetli yağmur ve sağanak halinde olması bekleniyor. Yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.