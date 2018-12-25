VERGİLİ İLK VE ORTAOKULU HİZMETE AÇILDI

2 MİLYON 250 BİN TL’YE MALOLDU

ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SÜRPRİZ

YARDIMCI’DAKİ OKUL İYİLEŞTİRİLECEK

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in göreve gelmesiyle yatırım programına aldığı ve ihaleleri yapılarak inşaatına başlanan 393 okuldan bir tanesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Vergili kırsal mahallesinde hizmete sunuldu.2018 Mart ayında inşaatına başlanan ve 8 ayda tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan 8 derslik ve 2 lojmandan oluşan Vergili ilk ve ortaokulunun açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı ve Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tevfik Koçer, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur, mahalle sakinleri ve basın mensupları katıldı.Okulun salonunda yapılan açılış töreninde konuşan Vali Erin, geçen hafta başlayan okul açılışlarına bugün Vergili köyünde devam ettiklerini hatırlatarak, törene iştirak edenlere teşekkür etti.Çocukların eğitimi ve geleceğe hazırlanmasının önemine değinen Vali Erin, “Bu kadar genç nüfusun olduğu bir memlekette, kalkınmamızın, gelişmemizin, dünyada daha etkili söz sahibi olabilmemizin olmazsa olmaz koşulu, çocuklarımızı iyi yetiştirmek, geleceğe iyi hazırlamaktır. Bu amaçla son on altı yıldır Şanlıurfa’da eğitim öğretim anlamında gerçekten çok büyük işler gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor” dedi.2000’li yılların başında 5 bin 400 olan derslik sayısının 2017’ye gelindiğinde 17 bin 400’ü aştığını kaydeden Vali Erin, 2017 yılının Şanlıurfa’da eğitim öğretim için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 2017 yılında Şanlıurfa Milletvekilleri, dönemin Bakanları Ahmet Eşref Fakıbaba ve İsmet Yılmaz’ın destekleriyle yatırım bütçesinin dışında ek ödenekler sağlandığını ve 2018 yatırımları için Şanlıurfa’nın Türkiye’deki iller arasında en büyük payı aldığını belirten Vali Erin, kentin eğitim altyapısının sorunlarını çözmek için katkı sunan herkese teşekkür etti.Şanlıurfa’nın yüksek beşeri ve ekonomik potansiyellerini hatırlatarak, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi için eğitim öğretimin önemine işaret eden Vali Erin, Şanlıurfa’nın dört bir tarafında inşa edilen 393 okul sayesinde taşımalı eğitim sorununu aşmaya çalıştıklarını söyledi.Hükümetin, okul yapımı için verdiği 500 milyon liranın tamamının harcanmadığını, 393 okulun 400 milyon TL ile ihale edildiğini ifade eden Vali Erin, günün ekonomik şartları dikkate alındığı takdirde, okulların bugünkü inşa bedelinin 1 milyar TL’yi bulduğunu söyledi.Açılışı yapılan okulun Vergili mahallesine, Eyyübiye ilçesine, Şanlıurfa’ya ve Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Vali Erin, okul yapımı için 5 dönümlük arazisini bağışlayan Vergili Mahalle Muhtarı Hüseyin Yüksel’e teşekkür ederek, bir plaketle onurlandırdı.Şanlıurfa’nın okul sıkıntısını çözmek için özel tip projeler uyguladıklarını ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise, Vergili mahallesinde inşa edilen okulun 5 dönüm arazi üzerine kurulduğunu, içerisinde 8 derslik, 2 lojman, laboratuvar, beceri atölyeleri, kantin ve ana sınıfının yer aldığını belirterek, 2018 Mart ayında ihalesi yapılan bu okulun, 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu söyledi.Öğrenci sayısı fazla olan mahallelerde aynı projenin 12 derslikli olanını inşa ettiklerini dile getiren Turan, Vergili mahallesi ilk ve ortaokulunun 2 milyon 250 bin TL’ye malolduğunu söyledi.Yapılan konuşmalar ve öğrencilerin halkoyunları gösterilerinin ardından okulun sınıflarını ziyaret eden Vali Erin, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Öğrencilerle sohbet ederek, okullarının hayırlı olmasını dileyen Vali Erin’in öğrencilere palyaçoların dağıttığı elma şekeri ve pamuklu şeker sürprizi ise sınıflarda büyük sevinç yaşanmasına neden oldu.Vergili mahallesindeki okul açılış töreninden dönerken, aynı yol üzerinde bulunan Yardımcı mahallesindeki İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Erin, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.Yardımcı İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan boş binanın durumunu ve okul çevresini inceleyen Vali Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve okul idarecileri ile istişare ederek, burada iyileştirme çalışmaları başlatılması talimatı verdi.