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Bu haber 25 Aralık 2018 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı,Elektrik ve Doğalgaza Yüzde 10 İndirim

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalar yaptı, doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı,Elektrik ve Doğalgaza Yüzde 10 İndirim

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. "Yılbaşından itibaren doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirim yapıyoruz" diyen Erdoğan,
"2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek" dedi.

2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Eğitime ayırdığımız kaynağı bütçenin yüzde 17’sine denk gelen 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Altyapı yatırımları için 65.1 milyar lira…

- Tarım sektörü için 26.5 milyar lira.  Ana muhalefetin sözcüsü çıkmış konuşuyor, esnaf kepenklerini kapattı diyor, çiftçi tarlalarını satıyor diyor. Burada rakamları açıklıyorum. Bunlar resmi bütçeden. Sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun.

 

Müjdeler Peş Peşe Geldi

- 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek...
- Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz.
- Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.
- Asgari ücret 2 bin 20 lira olarak açıklandı. Asgari ücret net 417 lira arttı.
- Bölgesel istihdam teşviklerini bir yıl daha uzatıyoruz... Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.
- 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacaktır.
- (CHP'li Özgür Özel'in Hulusi Akar'a yönelik sözleri) Kavgacı ruh ile muhalefet olmaz. Ana muhalefet koltuğu münhal durumdadır. Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Bunlara gereken dersi yargıda vereceğiz...
- Bu ülkede 40 yılı aşkın TSK'da görev yapmış bir kabine arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkına sahip değiller...
 


Bugün Yarın Sizlere Önemli Mesajlarım Olacak

- Ana muhalefet ve bölücü terör örgütünün uzantısı bütçe görüşmelerinde kötü bir sınav vermiştir. Asıl karın ağrılarının farkındayız. Bu yüzden onların hakaretlerini dikkate almıyoruz. Terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da önemli müjdeler verebiliriz
- Bizim asıl merak ettiğimiz CHP’nin rahatsızlığıdır. Bu bütçeden niçin CHP vekilleri rahatsızlık duyuyor. CHP sözcüleri neden bölücü terör örgütünün uzantıları ile neden aynı dili kullanıyor?
 


Bol Hakaret, Hamaset, Yalan, İftira Var

- Anlaşılan CHP’liler seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü terör örgütünün uzantıları ile teşviki mesai yaparak onlara benzemeye başladılar.  Bütçe ile ilgili dişe dokunur tek bir söz bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, hamaset, yalan, iftira var. Sokak çetelerine övgü var. Bir tanesi çıkmış bütçe yerine kendinden, kendi egosundan bahsediyor. Diğeri Gezi olaylarının tetikçisini aklamak için kullanıyor.
Bu Chp Terör Örgütünün Yanında Yer Alıyor
- Kurban eti dağıtılırken şehit edilen Yasin Börü’den hiç bahsetmeyen bu şahıs, yargımızın verdiği kararları eleştirerek safını da ortaya koyuyor. Siz değil misiniz çocuk katilleri? Kadınların katilleri, yaşlı nice insanların katilleri? Bu CHP bu örgütün yanında yer alıyor. Bu CHP desteklenen parlamentodaki temsilcilerinin yanında yer alıyor. Kime ne anlatıyorsunuz
- CHP’lilerine bu eşbaşkana karşı son günlerde artan muhabbetlerinin kaynağı düşündürücüdür. Bu tablo bizim için sürpriz değildir. CHP’nin son dönemdeki sicilini çok iyi biliyoruz. Ağaç bahanesiyle esnafın dükkanını yağmalayan, polise kurşun sıkan, İstiklal Caddesi’nin, Başbakanlık ofisimize kadar nasıl buralara saldırdıklarını, bombaladıklarını, bira şişeleriyle camide nasıl bulunduklarını iyi biliyoruz. Bunların organizasyonunun içinde Bay Kemal’in nasıl rol oynadığını da gayet iyi biliyoruz.

 

CHP’ye Fetö Tepkisi

- Aynı CHP’nin 17-25 Aralık’ta FETÖ’cü alçakların servis ettiği montaj kasetlerini nasıl Meclis kürsüsünde yayınladığını da iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da tankların arasından danışıklı dövüşle geçip Bakırköy Belediyesi’nden kahvesini yudumlayarak izlediğini de gayet iyi biliyoruz. Beyefendiye haber verilmemiş, ona da haber verilmemiş. Biz TV’lerde bunu duyurduk, milyonlar meydanlara döküldü. Beyefendiye öçel davetiye çıkaracakmışız. 7 Ağustos’taki tüm bunlara rağmen kendisini davet ettim. Cumayı cumartesiye bağlayan akşam beyefendinin oradan katılacaklarına dair haber geldi. Geldi hayatında görmediği katılımı gördü. O süreç de fazla uzun sürmedi. Birkaç gün sonra tekrar saldırmaya başladı.

 

Ekran Ekran Gezerek Meşrulaştırmaya Çalıştı

- Bunların ruhunda birlik beraberlik yok. Bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP’nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl cici çocuk, çiçek çocuk muamelesi yaptığını ekran ekran gezerek YPG’yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi biliyoruz.


 
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