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Bu haber 25 Aralık 2018 18:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Felçli Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı

Felç geçiren 90 yaşındaki Güllü Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanan zamanında ve doğru tedavi ile sağlığına kavuştu

Felçli Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı

Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine felç nedeniyle 112 ambulansı ile getirilen 90 yaşındaki Güllü Yıldız’ın sağ kol ve bacağını hareket ettiremediği belirlendi ve hızlı bir şekilde IV trombolitik pıhtı çözücü tedavisi uygulandı. Hastaneye sedye ile gelen Güllü Yıldız, yürüyerek çıktı.

Hastanın aniden gelişen kuvvetsizlik ve konuşma bozukluğu ile geldiğini söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Göl, “Güllü hanım hastaneye gelişinden yaklaşık üç saat önce bu şikayetleri başlamış. Biz, ilk üç saat veya tercihen ilk dört buçuk saatte gelen hastalarımıza gerçekten hayat kurtarıcı olan ileride hayatlarını sekelsiz (hasarsız) sürdürmelerine yardımcı olabilecek ıv trombolitik tedavi uyguladık. Bu tedavi damardan aynı serum gibi bir saat içinde hastaya verilen tedavi olup kan cıvıtıcı tedavisidir. Hastanın onayı alınarak yapılır. Hastalar bu tedavinin faydalarını Güllü hanımda olduğu gibi yakın zamanda da görebilir hızlıca. Ya da ikinci ayda üçüncü ayda da görebilir. Onun için bu tedavi çok önemli” dedi. ,

“İnme, tüm dünyada koroner kalp hastalığı ve tüm kanserlerin ardından üçüncü sıklıkta gelen bir ölüm nedenidir. İnmeli hastaların yüzde 20'si erken dönemde, yüzde 30'u bir yıl içinde ölmekte. Yaşayanların üçte biri ise günlük işlerinde başkalarına muhtaç olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. İnme; erişkinlerde en önemli özürlülük nedenlerinden biridir. Nüfusu giderek yaşlanan ülkemizde de en çok önemli ve önlenebilir sağlık sorunudur" diyen Uz. Dr. Mehmet Fatih Göl, “Genelde inme geçiren hasta ve yakınları tarafından semptomların (belirtilerin) kendiliğinden geçmesi beklendiğinden çoğunlukla acil birime gecikerek başvurmaktadır. Oysa bu tedavide en önemli olan ilk 3 - 4.5 saattir. Bu süre geçirildiğinde güncel tedavi yaklaşımlarından pek faydalanılamamaktadır.


Hastamız şikayetleri başlar başlamaz vakit kaybetmeden 112’yi arayarak acil kliniğimize getirilmiştir. Acile geldiğinde sağ kol ve bacağını hareket ettiremediğini, konuşamadığını tespit ettikten sonra vakit kaybetmeden yapılan görüntüleme tetkikleri sonrası, inme (felç) geçirdiğini saptadık. Hasta yakınlarını bilgilendirerek ve onayı alınarak IV trombolitik (pıhtı çözücü) tedavisi uyguladık. İlk 24 saat yakın izlem yaptık. Hasta uyguladığımız tedavi sonrasında şimdi hem yürüyebiliyor hem konuşabiliyor” diye konuştu.


 

4,5 Saatte Yapılan Iv Trombolitik Tedavi Faydalı

Uz. Dr. Göl; aniden başlayan yüzde kayma, güçsüzlük, konuşma bozukluğu, dengesizlik gibi şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bu tedavide saatlerin dakikaların bile önemi var. Tedaviye uygunluğu tespit edilmiş hastalarda ilk 4,5 saatte yapılan IV trombolitik tedavi faydalı" dedi.

 

Sağ Tarafı Tamamen Tutmuyordu

Güllü Yıldız’ın oğlu Osman Yıldız, "Annemi hastaneye getirdiğimizde sağ tarafı tamamen tutmuyordu. Hocamız tedaviyi söyledi, benim de onayımı aldıktan sonra tedaviyi uyguladı. tedaviden sonra annemiz sağlığına kavuştu, istediği gibi yürüyebiliyor. Namazını da kendi başına kılabiliyor" dedi.
Sağlığına kavuşmaktan duyduğu memnuniyetlerini dile getiren 90 yaşındaki Güllü Yıldız ve yakını; Kayseri Şehir Hastanesinden sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

 
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Sağlık
Felçli Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı
Felçli Geldiği Hastaneden Yürüyerek Çıktı
Felç geçiren 90 yaşındaki Güllü Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanan zamanında ve doğru tedavi ile sağlığına kavuştu
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