GENÇLER, HALİLİYE BELEDİYESİ İLE TEKNOLOJİ ÇAĞINA UYUM SAĞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Sertifika Veriliyor

Başkan Fevzi Demirkol’un ‘gençler geleceğimizin teminatıdır’ anlayışıyla hareket eden Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlere yönelik çalışmalarını 2014 yılından bugüne her geçen arttırıyor. Gençlerin, teknoloji çağına uyum sağlamasını hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatları ile bu kapsamda açtığı kurslarla çalışmalar yürütüyor.Haliliye Belediyesinin Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, açılan bilgisayar kursları da teknoloji çağına uyum sağlanması noktasında gençlere büyük imkanlar sağlıyor. Gençler, bilgisayar kullanımı, sürekli ihtiyaç duyulan programların kullanımı ile temel donanımsal parçaları öğreniyor. Eğitmenliğini Şükran Bahar Kırkağaç’ın yaptığı 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veriliyor.Öte yandan açılan bilgisayar kurslarına gençlerin yanı sıra, bilgisayara merakı bulunan emekli vatandaşlarla da katılarak, teknoloji çağına uyum sağlamaya çalışıyor.Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bilgisayar kursuna katılan kursiyerler, kendilerine sağlayan imkanlardan dolayı Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.