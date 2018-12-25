Siverek’te Mimar Sinan eserleri yarışması

Törene Çok Sayıda Kişiler Katıldı

Proje kapsamında Siverek Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden seçilen öğrenciler bir hafta boyunca İstanbul ve Edirne’de bulunan Mimar Sinan’ın eserlerini ziyaret ederek, mimari özeliklerini inceledi. Öğrencilerin gezileri sonrasında, okulda Mimar Sinan eserleri yarışması düzenlendi. 27 eserin maketini yapan öğrenciler, atık malzemelerle gerçekleri aratmayacak eserler ortaya koydu. Okul idaresi tarafından oluşturulan jüri tarafından, 27 eser arasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi amacıyla Siverek Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı sonrasında, projenin amacını anlatan Proje Koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Seyyide Özkan, ‘Bu proje sayesinde öğrencilerin çok daha fazla Mimar Sinan’ı anladıkları ve eserlerini tanıdıklarını belirtti.Yapılan konuşma ve slayt gösterimi sonrasında yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından plaket ve ödülleri verildi. Süleymaniye Camisi'nin maketini yaparak birinci olan 12’inci sınıf öğrencisi Semra Koçal yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan’ın Süleymaniye camisinden ilham aldım ve bu yüzden Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camisinin maketini yaptım. Süleymaniye Camisi Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Sinan tarafından yapılmasını istemiş. Bu maketimi atık malzemelerle bir araya getirdim ve çalışmamda birinci oldum. Çok sevindim ve mutluyum” dediProjelerinin amaçlarının Mimar Sinan’ı anlamak olduğunu’ belirten Proje Koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Seyyide Özkan, “Projemizin bel kemiğini oluşturan kısmı, öğrencilerimizin gezi faaliyetiydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle öğrencilerimiz kitaplarda gördükleri eserleri yerlerinde gördü. Sonrasında okulumuzda düzenlediğimiz değişik etkinliklerle tam olarak öğrencilerde Mimar Sinan sevgisini kazandırmayı başardığımıza inanıyoruz” diye konuştu.Törene, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.