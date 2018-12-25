Siverek’te Mimar Sinan eserleri yarışması

Yapılan konuşma ve slayt gösterimi sonrasında yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından plaket ve ödülleri verildi. Süleymaniye Camisi'nin maketini yaparak birinci olan 12’inci sınıf öğrencisi Semra Koçal yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan’ın Süleymaniye camisinden ilham aldım ve bu yüzden Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camisinin maketini yaptım. Süleymaniye Camisi Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Sinan tarafından yapılmasını istemiş. Bu maketimi atık malzemelerle bir araya getirdim ve çalışmamda birinci oldum. Çok sevindim ve mutluyum” dedi
Törene Çok Sayıda Kişiler KatıldıProjelerinin amaçlarının Mimar Sinan’ı anlamak olduğunu’ belirten Proje Koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Seyyide Özkan, “Projemizin bel kemiğini oluşturan kısmı, öğrencilerimizin gezi faaliyetiydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle öğrencilerimiz kitaplarda gördükleri eserleri yerlerinde gördü. Sonrasında okulumuzda düzenlediğimiz değişik etkinliklerle tam olarak öğrencilerde Mimar Sinan sevgisini kazandırmayı başardığımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Törene, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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