Büyükelçi Önen, Türkiye ve Çin Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları Panelinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ”Turkey Today” (Bugünün Türkiyesi) panellerinin Çin ayağının ilk etkinliği “Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Beklentileri” başlığıyla Pekin’de gerçekleştirildi.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Çin’in önde gelen düşünce kuruluşlarından Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CICIR) ile birlikte Pekin'de düzenlenen 'Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları' panelinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Büyükelçi Önen konuşmasında, bu yıl Çin genelinde 1000 civarında etkinlik gerçekleştirerek ikili ilişkilere önemli bir ivme kazandırdıklarını belirterek, Türkiye-Çin ilişkilerinin barışçıl ve müreffeh bir küresel düzen ortak vizyonu ile önümüzdeki yıllarda daha da derinleşeceğini söyledi.