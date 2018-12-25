Mobil İnterneti Paylaşmak Ücretli Oluyor

2 GB Paylaşım İçin 9 Lira Ek Ücret

Turkcell, cep telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret getirileceğini duyurmuştu. Kararı merak edilen Vodafone ise hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmeyeceğini açıkladı.Vodafone açıklamasında, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor.herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.Söz konusu mesajda şu ifade yer alıyor: 15.01.2019'dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır"Turcell'in bu kararına tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya üzerinden Şu yorumlarda bulundu;