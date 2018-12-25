Mobil İnterneti Paylaşmak Ücretli Oluyor

Vodafone açıklamasında, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor.herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan ‘kişisel erişim noktası’ özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.
2 GB Paylaşım İçin 9 Lira Ek ÜcretSöz konusu mesajda şu ifade yer alıyor: 15.01.2019'dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır"
Turcell'in bu kararına tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya üzerinden Şu yorumlarda bulundu;
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