Son Dakika...Asgari Ücret Belli Oldu

Asgari Ücret Yüzde 26,05 Arttı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücreti açıklamak üzere toplantı yaptı.2019 yılında ödenecek asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir" dedi.Bakan Selçuk: "Asgari ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve işverenlerin oy birliği ile alındı" dedi.TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi.İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına yönelik tüm çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.