O Vali Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Helikopterin Düşme Nedeniyle İlgili Henüz Bir Bilgiye Sahip Değiliz

Meksika hükümetinden yapılan açıklamada, kısa bir süre önce göreve başlayan Puebla eyaleti valisi Martha Erika Alonso ile senatör eşi Rafael Moreno'nun bindikleri helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü, çiftin hayatını kaybettiği bildirildi.Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, Mexico City'den kiralanan özel helikopterin, Puebla havaalanı yakınlarındaki Santa Maria Coronango'da bilinmeyen bir nedenle düştüğünü bildirdi. Durazo yaptığı açıklamada, "Helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz bir bilgiye sahip değiliz" dedi. Durazo yetkililerin olay yerinde helikopteri incelediğini, ayrıca helikopterin üreticileriyle de temas halinde olduklarını belirterek, "Olayla ilgili olarak tamamen şeffaflıkla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin kazayı araştıracağını söyledi.