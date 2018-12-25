Beyazgül' den Uydu Kent Müjdesi

Elektirik Sorunu ÇÖzülecek

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat’ın Eşlik Ettiği Toplantıda konuşan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül yapacağı projeler hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Şanlıurfa'nın daha da ileriye gideceği için hangi projenin daha iyi olursa o projeyi gerçekleştireceğini söyledi. Beyazgül Şanlıurfa’da hayata geçirecekleri projeler konusunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın diyerek kentte uydu kent projesi müjdesini veren Beyazgül, ‘’Projelerimiz konusunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Kentin kalkınması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Şanlıurfa’da Yeşil alanların daha da çoğalması ilk önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sosyal tesisler, sürdürülebilir enerji ile uydu kent çalışmamızı hızlandıracağız’ dedi.Kentin en büyük sorunlarından biri olan elektrik ile ilgili olarak Karaköprü ilçesine bir ay içersinde mobil bir trafonun getirileceğini belirtti. Beyazgül, Şanlıurfa'nın betonlaşmaması için de özellikle çaba harcayacaklarını açıkladı.Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız vekâletle yöneten kurum ve hastanelerle ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız şehrin vekâleten yönetilmesinden kendilerini de rahatsız olduğunu ancak bununla ilgili çalışmaların raporlarını yapıldığını genel gereken çalışmaların yapıldığını söyledi.