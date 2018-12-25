Korkuç Olay! Suriyeliler Türk Vatandaşının Boğazını Kesti

Suriyeliler tarafından boğazı kesilen Necati Bağcıadlı gencin Şehit kamil devlet hastanesinde yoğun bakımda olduğu belirtildi. Kardeşinin Suriyeliler tarafından dövülmesi sonucu olay yerine giden Necati Bağcı'nın orada bulunan kalabalık Suriyeli gurubun saldırısına uğradığı ve boğazından bıçaklandığı belirtildi.
Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada Geldi. Valiliğin yaptığı açıklamada;
"İlimiz Gazikent Mahallesi Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Türk vatandaşı olan şahıslarla, Suriye uyruklu şahıslar arasında bıçaklı yaralama ve darp olayı meydana gelmiştir. Olayda (4) dört vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı vatandaşlarımızın tedavisi devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan Suriye uyruklu şahıslar tespit edilmiş olup, (2) şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla ilgili sınır dışı işlemi başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Mahkeme süreci bitmeden sınırdışı uygulanamaz.