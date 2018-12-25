Korkuç Olay! Suriyeliler Türk Vatandaşının Boğazını Kesti

Olay, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup Suriyeli ile Türk vatandaşları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle kimliği henüz belirlenemeyen bir Suriyeli, bir Türk vatandaşını bıçakla boğazından yaraladı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi götürüldüğü hastanede ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Suriyeliler tarafından boğazı kesilen Necati Bağcıadlı gencin Şehit kamil devlet hastanesinde yoğun bakımda olduğu belirtildi. Kardeşinin Suriyeliler tarafından dövülmesi sonucu olay yerine giden Necati Bağcı'nın orada bulunan kalabalık Suriyeli gurubun saldırısına uğradığı ve boğazından bıçaklandığı belirtildi.Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada Geldi. Valiliğin yaptığı açıklamada;"İlimiz Gazikent Mahallesi Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Türk vatandaşı olan şahıslarla, Suriye uyruklu şahıslar arasında bıçaklı yaralama ve darp olayı meydana gelmiştir. Olayda (4) dört vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı vatandaşlarımızın tedavisi devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan Suriye uyruklu şahıslar tespit edilmiş olup, (2) şahıs yakalanmıştır. Şahıslarla ilgili sınır dışı işlemi başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."