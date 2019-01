Bomba İddia! Reyting Rekortmeni Diziler 2019'da Ücretli İzlenecek

2019 Yılının Ocak Ayından İtibaren Bir Bir ekrandan Kaldırılacak.

2019 yılına girmeye sadece sayılı günler kala bomba patladı! Medya kulislerinden sızan yeni bilgiye göre 2019 yılından itibaren birçok dizi artık ücretli izlenecek onlarca dizi ise ekrandan kalkacak. Dizi sürelerinin giderek artması ve hergün her kanalda birden fazla dizinin yayınlanması üzerine medya patronları düğmeye bastı ve ortak karar almak için bir araya geldi. Yine 2019 yılının başında uygulamaya geçeceği iddia edilen haberlere göre her kanalda sadece bir dizi yayınlanacak. Yani her kanal kendi belirlediği dizi dışında başka hiçbir diziyi aynı gece ard arda yayınlayamacak.Her kanalın günlük sadece bir dizi yayınlama hakkı olacak. Ortaya atılan bomba iddialardan dikkat çeken bir diğerine göre de dizilerin bir çoğu 2019 yılının ocak ayından itibaren bir bir ekrandan kaldırılacak. 2019 yılından itibaren her kanalın ücretli platformu olacak ve sevdiği diziyi takip etmek isteyen izleyici kanala üye olup belirli bir ücret karşılığında diziyi izleyebilecek. Eğer medya patronlarının masasında olan bu anlaşma onaylanırsa izleyici ücretsiz kanallarda en fazla günde bir dizi izleyebilecek. Diğer diziler ücret karşılığında izlenebilecek.