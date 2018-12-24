Cumhurbaşkanına Hakaret Darbe Ve Ölüm Tehdidinde Bulundukları Belirtildi

Yurt Dışına Çıkışları Yasaklandı

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programdaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen'i adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akpınar ve Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu.Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberlerin yer aldığı belirtildi.Bunun üzerine 22 Aralık'ta soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 23.12.2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Başsavcılıkça hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.Açıklamada, “Bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik (TCK m.313/1) Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), Halkın Bir Kesimini Aşağılama (TCK m.216/2) ve Suçu ve Suçluyu Övme (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi.Yazılı açıklamada, "24.12.2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan, Metin Akpınar ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında “yurt dışına çıkışı yasaklanmak” ve “haftada bir gün karakola imza vermek” suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.