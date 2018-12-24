Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanına Hakaret Darbe Ve Ölüm Tehdidinde Bulundukları BelirtildiKonuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bunun üzerine 22 Aralık'ta soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 23.12.2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Başsavcılıkça hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik (TCK m.313/1) Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), Halkın Bir Kesimini Aşağılama (TCK m.216/2) ve Suçu ve Suçluyu Övme (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi.
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