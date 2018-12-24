Çevik Kuvvet Kavşağı TBMM'de

Şanlıurfa Karaköprü ’de inşası devam eden Çevik kuvvet kavşağı’nın bitirilmemesinden dolayı Şanlıurfa haklının büyük sorunlar yaşadığının belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ulaştırma bakanı Mehmet Cahit Turhan’a yazı Gönderdi.CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, bitmek bilmeyen Karaköprü Çevik Kuvvet Kavşağını Ulaştırma Bakanına sordu. Aydınlık, yapmış olduğu yazılı açıklamada şunları ifade etti:Bakınız, AKP Hükümetleri Şanlıurfa'dan hep destek almıştır; ancak AKP, Şanlıurfa'nın hakkettiği değeri hiçbir zaman vermemiştir. Halen daha da Şanlıurfa AKP tarafından üvey evlat muamelesi görmeye devam etmektedir. Gördük ki 16 yılın sonunda "ekonomimiz harika" diyenler 2019 bütçesini "tasarruf bütçesi" olarak açıkladılar. 16 yılda ülkenin geldiği nokta budur. Şimdi bakıyoruz ki işlerine gelen noktada tasarruf, işlerine gelmeyen noktada "israf" yapmaya devam ediyorlar. Bizler Şanlıurfalılar olarak "çok gerekli" olan bu kavşağın derhal bitirilmesi taraftarıyız. Tasarrufu Çevik Kuvvet Kavşağı'nda uygulamak hem Şanlıurfa'ya hem de bölgeye büyük eziyet olacaktır. Konunun takipçisi olacağım. Artık Şanlıurfa sahipsiz değildir. Bunu herkes böyle bilsin."