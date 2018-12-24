Karaköprü Belediyesi Ağaçların İlaçlama İle Yapraklarını,Hızar ile Kökünü Kuruttu

Şimdi Vatandaşların Merak Ettiği Sorular Var

Yaz aylarında belediyenin sinek ve sivrisinek ile mücadele için yaptığı ilaçlama sonrasında birer birer kurumaya başlayan çam ağaçlarını yaşatmaya çözüm bulamayınca en kolay çözüm olan ağaçları kökünden kesme yöntemine başvurdu.Karaköprü mesire alanında ki yüzlerce çam ağaçları bu şekilde kesilirken bölgede yaşanan vatandaşlar içlerinin sızladıklarını belirttiler.Bu yıl yine yapılacak haşere ile mücadelede çam ağaçlarını kurutan bu maddeler yeniden belediye ekiplerince kullanılacak mi ?Kesilen yüzlerce çam ağaçlarının yerine yeni ağaç ekilmeleri yapılacak mı yoksa tüm ağaçlar yavaş yavaş kesilerek yaz aylarında Urfalıların yoğun şekilde istifade ettiği mesire alanı ağaçsızlastırılarak daha önce 11 Nisan alanında olduğu gibi rantçıların eline bırakılıp burasıda beton alanlara mı dönüşecek.Karaköprü belediye başkanlığının konuyla ilgili açıklama yaparak bu belirsizliğin son vermesi bekleniyor.