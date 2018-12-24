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Bu haber 24 Aralık 2018 15:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

İŞKUR’dan Tarihi Başarı

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 70 yılı aşan kurumlarının ilk defa geçen yıl bir milyon 57 bin 249 kişilik istihdam gerçekleştirildiğini ve bunun tarihi bir rekor olduğunu belirterek, dünyada istihdamı bu şekilde arttıran ikinci bir ülkenin olmadığını söyledi.

İŞKUR’dan Tarihi Başarı

- İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:
- “70 yılı aşan tarihinde İŞKUR, ilk defa geçen yıl bir milyon 57 bin 249 kişilik istihdam gerçekleştirdi, bu tarihi bir rekor”
- “Bir milyon 57 bin 249’un ne anlama geldiğini bilmek için aynı kurumun, 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi iştah ettiğini bilmek yeterlidir”
- “İŞKUR olarak son 16 yıllık süreçte sayıları 390 binleri aşan engellinin istihdamına aracılık yaptık”


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumlarının gerçekleştirdiği istihdam ve eğitim programlarına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 2017 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde istihdamda milli seferberlik yılı ilan edildiğini kaydeden Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir buçuk milyonluk istihdam hedefini milletin önüne koyduğunu dile getirdi. Uzunkaya, “Bu hedefi gerçekleştirebilmek için işverenlerimiz, tüm paydaşlar, 81 milyon seferberlik halinde büyük bir gayret ve çabayla bir buçuk milyonluk istihdamı gerçekleştirdik. 70 yılı aşan tarihinde İŞKUR, ilk defa geçen yıl bir milyon 57 bin 249 kişilik istihdam gerçekleştirdi, bu tarihi bir rekor. Bir milyon 57 bin 249’un ne anlama geldiğini bilmek için aynı kurumun, 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi iştah ettiğini bilmek yeterlidir” dedi.

 

Dünyada İstihdamı Bu Şekilde Arttıran İkinci Bir Ülke Yok

Türkiye’nin ve bölgenin en önemli illerinden birinin Diyarbakır olduğunu aktaran Uzunkaya, şöyle devam etti:
“Kadim bir şehrimiz, kültür, medeniyet, peygamberler şehridir Diyarbakır. 2002 yılında ancak ve ancak 39 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum, 2018 yılı daha bitmeden 9 bin 450 kişinin istihdamı gerçekleşiyor, yılsonuna kadar 10 bini bulacak. 39 istihdamdan 10 bin kişiye ulaşan bir istihdamdan bahsediyoruz. Bu milletin iradesi ve azmini de biliyoruz, yeni hedefler kendimize oluşturduk, geçen sene tarihi bir rekor bir milyon 57 bin 249 ama bugün itibari ile son günlerde inşallah rakamlarımızı arttıracağız, şu an ki istihdam rakamımız bir milyon 170 bin, dünyada ikinci bir ülke, rakam, başarı gösterebilmek mümkün değil.”

 

99 Bin 500 Kişinin Hedeflendiği Eğitimlere 130 Bin Kişi Alındı

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planını açıkladığını anlatan Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle işgücü piyasasına, işverenlerimizin beklediği elemanların temini noktasında 99 bin 500 kişinin 100 günde eğitimi gibi bir hedef söz konusuydu, biz Diyarbakır’da içinde olmakla birlikte hedef 99 bin 500 olmasına rağmen biz 130 binin üzerinde aktif eğitim programları gerçekleştirdik. Bizim açımızdan 100 gün hummalı bir şekilde çalıştığımız ama yüzümüzün akıyla da hedefimize vardığımız bir dönem. Hedefler bitmedi, Türkiye’nin hedefleri çok yüksek, ikinci 100 gün için de hedeflerimiz hiç endişe etmeden üstün bir başarı ile tamamlayacağımızı inanıyorum.”

 

Üniversite Öğrencilerine 3 Aylık İş İmkanı

Öğrencilerin 3 ay boyunca istifade edebileceği bir sürecin başlayacağına dikkat çeken Uzunkaya, “Burada ister üniversite okuduğu şehirde, isterse tatilde bulunduğu şehirde eğitimine uygun bir şekilde ilgili kamu kurum kuruluşlarında iş tecrübesi kazanmasını temin edebilecek ondan sonrası açısından da ciddi anlamda iş bulmasında CV’sinde de kendisine refere olabilecek bir fırsatı yakalamış olacak” diye konuştu.

 

16 Yılda 390 Bin Engellinin İstihdamına Aracılık Edildi

Engelli istihdamı ile ilgili de bilgi veren Uzunkaya, şunları söyledi:
“Ülkemiz açısından çok önemli bir durum. İŞKUR olarak da müthiş yükselen başarı grafiğimizde engelli istihdamının ayrı bir yerinin öneminin olduğunu ifade etmemiz gerekir. İl hedeflerimize baktığımız zaman, engellilerin iş başı eğitim programlarından istifade edilmesi, meslek edindirme kurslarına katılması gibi yine engellilerimizin sadece çalışan değil, kendi işlerini kurma açısından hibe desteği de 36 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Bu projelerden bugüne kadar bin 326 arkadaşımız istifade etti, bu çok önemli bir rakam. Engellilerimiz sadece bir kısım iş yerlerinde çalışan insan statüsünde değil, kendi yanında artık eleman çalıştıran, kendi işini kuran, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir düzeye taşımış oldu. Son sürece baktığımız zaman İŞKUR olarak son 16 yıllık süreçte sayıları 390 binleri aşan engellinin istihdamına aracılık yapan bir kurum olmanın da onurunu ve gururunu yaşıyoruz.”

 
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