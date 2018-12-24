Siverek Göle Döndü,Belediye Yetersiz Kaldı

Ak Partiye Oy Kaybettirecek

Vatandaşlar Öfkelerini Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nüfusu en yoğun olduğu Bavuş Mahallesi sulara gömüldü. Yağışların etkisiyle meydana gelen sel sularının yollarda birikmesine bir türlü çare bulamayan belediye vatandaşları bıktırdı. Her yağmur yağdığında yollarının kapanmasından dolayı adım bile atamayan vatandaşlar Belediyeye isyan etti.Vatandaşların tepkisi giderek artarak belediyenin bu soruna çözüm bulmasını istiyor. Yerel seçimlerin olduğu süreçte, Belediyenin sorumsuzluğu AK Partiye oy kaybettirecek gibi görünüyor.Çektikleri Fotoğraf ile Siverek Belediye Başkanı Resul seslenen vatandaşlar, binaları üst üste dikmekle memleket güzelleşmiyor “Burası Siverek bavuş mahallesi, mahalle su altında kimse ilgilenmiyor yetkililerin görmesi lazım bu durum çok kötü burası nüfusun en yoğun olduğu mahalle ama bu durumu kimse görmüyor” diyerek sivereke belediyesine isyan ettiler.