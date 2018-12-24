Suriyeliler Vatan Hasreti Çekiyor

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar Hafta sonunun güneşli geçmesinin ardından, sınır hattına doğru gezintiye çıktılar. Bazı aileler çoluk çocuğu ile dışarı çıkarken bazı yaşlı Suriyeliler ise, sınırın sıfır noktasında seyre dalarak özlem gidermeye çalıştığı görüldü.Fırat'ın Doğusuna Operasyon GerçekleştireceğizCumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönme umudu yeşerirken, Suriyelilerin sık sık sınıra gelip uzun uzun sınırı izlemeleri dikkat çekti.